S-a ajuns la milionul de euro! Preţuri exorbitante pe piaţa terenurilor agricole din Constanţa

Se joacă dur, în acest început de an, pe piaţa terenurilor agricole din judeţul Constanţa. Sumele care se învârt sunt de ordinul miilor de euro pe hectar şi pot sări chiar de milionul de euro, în cazul în care proprietarul a „legat” terenurile şi le vinde la pachet. Agricultură (în principal), parcuri eoliene, turism, relaxare - acestea sunt principalele destinaţii!Dacă intenţionaţi ca, anul acesta, să investiţi în terenuri agricole, este bine să daţi dovadă de prudenţă. Chiar multă prudenţă! Preţurile solicitate de proprietari sunt cât se poate de „piperate” şi este bine să socotiţi cu atenţie înainte de a încheia o tranzacţie.În judeţul Constanţa, preţul pleacă, de exemplu, de la 6.000-7.000 de euro pentru un hectar de teren agricol în comuna Grădina şi ajunge până la 1,125 milioane de euro pentru o moşie bogată, frumos legată, de 150 de hectare agricole în comuna Peştera, problema cadastrului şi a intabulării fiind deja rezolvată.Bani mulţi - 375.000 de euro - se solicită şi în schimbul unui teren intravilan agricol în suprafaţă de numai 7.500 mp (deci mai puţin de un hectar!), amplasat în comuna Corbu. Este vorba despre o parcelă ce însumează în total 15.000 mp, iar proprietarul înstrăinează numai jumătate din teren, fie partea nordică, fie partea sudică, în ambele variate deschiderea fiind de 23,82 metri liniari.Rămânând la categoria +300.000, mai exact pentru 363.750 de euro, puteţi deveni noul proprietar al unui teren extravilan în suprafaţă de 24.250 mp, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu. Terenul are o deschidere de peste 70 de metri liniari la DN2A, o lungime de aproximativ 350 metri şi se pretează construcţiei de clădiri şi afaceri tip hală, sediu logistic sau multe alte activităţi de producţie cu profil agricol ori industrial, tip fabrică.Coborând spre sudul litoralului, ajungem în comuna Agigea, unde un teren intravilan agricol, în suprafaţă de 24.475 mp, cu front stradal de 21.93 m către drumul DN38 Agigea - Techirghiol şi un front stradal de 67.22 m către un drum local, este scos la vânzare pentru 245.000 de euro. Conform certificatului de urbanism, terenul poate avea destinaţii de locuinţe, dotări şi servicii specifice zonei de locuit, poate fi fragmentat în loturi mai mici şi poate fi racordat la reţelele publice de utilităţi.Micile plăceri ale vieţii, mai presus de orice!Bineînţeles, agricultura este principala destinaţie a terenurilor extravilane din judeţ, însă un trend tot mai des întâlnit este acela al achiziţionării de pământ, ce-i drept în suprafeţe mai mici, pentru… micile plăceri ale vieţii.Pe aceste coordonate, puteţi face o investiţie minoră, de 10.000-12.000 de euro, într-un teren în suprafaţă de 500 mp, amplasat în zona portului Luminiţa, pe care puteţi instala construcţii provizorii, gen cabane de lemn, perfecte fie pentru a petrece un week-end în linişte, departe de freamătul oraşului, fie, din contră, pentru o petrecere cu muzică şi grătare alături de prieteni.„Au fost puţine tranzacţii în ultima perioadă. E firesc, vorbim de început de an, iar cei care deţin bugetele necesare aşteaptă un moment mai bun, o scădere de preţuri. Piaţa e «sus», cum se spune. Ca o recomandare, cei care doresc să facă o investiţie trebuie să fie atenţi la documente, la poziţionare sau racordare la utilităţi, funcţie de destinaţia aleasă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., specialist constănţean în imobiliare.