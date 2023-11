Apartamente premium, cu vedere la mare şi reduceri de mii de euro, la Târgul Imobiliar Constanţa

În plus, complexul dispune de 273 locuri de parcare dedicate pentru rezidenţi şi vizitatori, dotate cu 12 borne de încărcare electrică.



Un punct de referinţă în spaţiul wellness



Dezvoltatorul Euro Vial Residence îşi prezintă cu această ocazie proiectele pe care le desfăşoară atât în Constanţa, cât şi în Bucureşti: Sea On, Lake On, Labirint Residence, Private Lake, Live On şi Forrest On. Dintre acestea, cel mai nou este Live On Residence & SPA, o definiţie a confortului.



„Situat într-o zonă centrală a staţiunii Mamaia, Live On Residence & Spa reprezintă apogeul relaxării, fiind amplasat pe malul lacului Siutghiol. Camerele oferă o vedere superbă atât către lac, dar şi către mare, de la etajele superioare. Oferind cele mai bune condiţii pentru eliberarea stresului cotidian prin centrul SPA de care dispune, va deveni rapid un punct de referinţă în spaţiul wellness”, explică Maria Alexandra Oncel, agent vânzări Euro Vial Residence.











Locuinţe de lux sunt oferite şi în complexul Axxis Nova Resort & SPA, din Mamaia Nord, care include 1.500 de apartamente, vedere la mare, piscină, centru fitness & SPA, clinică medicală, grădini, terenuri de sport, restaurante pe diverse specialităţi, cafenele, staţii de încărcare pentru vehicule electrice etc.











Constănţenii sunt aşteptaţi la târg, în acest week-end, zilnic, între orele 10.00 - 22.00. Preţurile le veţi afla la faţa locului!





Un studio cu vedere la mare, un apartament cu 2-3 camere într-un complex rezidenţial de lux ori un apartament premium cu consum de energie aproape zero. Pe toate le puteţi achiziţiona în cadrul Târgului Imobiliar Constanţa, singurul „amănunt” pe care trebuie să îl aveţi însă în vedere fiind… bogăţia din conturile personale.Timp de trei zile, începând de vineri, 3 noiembrie, şi până duminică, 5 noiembrie, centrul comercial VIVO! Constanţa este gazda unei noi ediţii a Târgului Imobiliar, eveniment organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, la care participă unii dintre cei mai importanţi dezvoltatori şi vânzători de locuinţe, constructori şi investitori.Expozanţii se întrec în discount-uri şi oferte promoţionale, oferind celor interesaţi consultanţă financiară gratuită şi soluţii flexibile personalizate pentru fiecare tip de venit. Aşadar, constănţenii aflaţi în căutarea unei locuinţe ori interesaţi de o investiţie în domeniul imobiliar sunt invitaţi la târg.Eficienţă energetică superioarăO poveste despre familie, bunăstare şi comunitate. Cu acest slogan îşi întâmpină oaspeţii la stand cei de la Impact, care oferă locuinţe în complexul Boreal Plus, apartamente cu 2-3 camere, cu suprafeţe între 62 şi 98 mp.„Locuinţele din Boreal Plus beneficiază de eficienţă energetică superioară, costurile de întreţinere fiind reduse graţie echipamentelor utilizate: panouri solare, încălzire în pardoseală, termostate. Se face astfel economie de bani şi de resurse. Accesul se face cu lifturi inteligente, balcoanele sunt spaţioase, 8-10 mp, cu balustrade metalice şi sticlă, hidroizolate şi termoizolate, iar maşina familiei este în siguranţă în parcarea proprie. Iar pe perioada târgului, avem o ofertă specială: o reducere de până la 8.000 de euro la apartamentele deja finalizate. Practic, vă puteţi muta imediat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriela Chehaia, specialist în vânzări Impact.Şi cei de la Mobipark au venit la târg cu o promoţie valabilă pentru orice contract semnat până la sfârşitul anului 2023: costuri zero de încălzire şi răcire pentru 24 de luni. Locuinţele oferite beneficiază de un design bioclimatic, izolaţie interioară termică şi acustică, sistem centralizat de încălzire şi răcire cu pompe de căldură apă-apă, ventiloconvertoare, sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură şi faţade ventilate placate cu plăci ceramice.