Tranzacţii de milioane şi milioane de euro. Piaţa terenurilor, înfiorătoare la Constanţa!

Cifre halucinante, chiar de ordinul milioanelor de euro, pe piaţa terenurilor. După ce, într-o ediţie anterioară, am prezentat mercurialul terenurilor din municipiul Constanţa, în articolul de astăzi vom publica oferte de vânzări terenuri - agricole sau construibile - din Dobrogea. Ţineţi-vă bine!Românii se vaită că n-au bani, că e sărăcie, salariile-s mici, iar cheltuielile tot mai mari. Cu toate acestea, sumele vehiculate pe piaţa imobiliară sunt impresionante, unii proprietari au semnat actele de vânzare cumpărare, alţii însă sunt în aşteptarea unei oferte corecte.La priva vedere, aţi putea crede că terenurile agricole sunt mai ieftine. Nici pomeneală! Astfel, preţul unui teren agricol în suprafaţă de un hectar, la Dăeni, este de 7.500 euro, în timp ce hectarul la Peştera, într-o zonă pretabilă pentru eoliene, panouri fotovoltaice sau agricultură, a ajuns la 8.500 euro.Mult mai scump este hectarul de teren agricol, la şosea, situat la şase kilometri de aeroportul Mihail Kogălniceanu şi la doar un kilometru de comuna Nicolae Bălcescu. Terenul are o deschidere de 71 metri liniari la patru benzi în DN 2A, pe el s-ar putea construi hale, sere, depozite, staţie de alimentare cu carburanţi sau s-ar putea amenaja o parcare pentru TIR-uri. Preţ - 30.000 euro.Marele vis al oricărui pescarO plajă sălbatică întinsă pe câţiva kilometri şi o amenajare piscicolă care să producă non-stop, să alimenteze conturile. Este visul oricărui pescar! O astfel de oportunitate de investiţie este o fermă piscicolă în Delta Dunării, punct de reper Murighiol, cu o suprafaţă de 35 hectare şi cu o deschidere către o plajă sălbatică la Marea Neagră de aproximativ 6,5 kilometri liniari.Conform cartei funciare, complexul include cinci imobile: un mini-hotel, repartizat pe două clădiri, două blocuri şi un restaurant. Preţul este însă unul pe măsură: 20 milioane euro!Tot de ordinul milioanelor de euro sunt şi ofertele de terenuri din vecinătatea Constanţei.Astfel, în schimbul a 10 milioane euro, puteţi intra în posesia unui teren în suprafaţă de două hectare, cu deschidere de 107 metri liniari la bulevardul Tomis, într-o zonă dinamică, în plină dezvoltare imobiliară. Terenul se vinde cu proiect şi autorizaţie de construire a şase imobile cu regim de înalţime de P+11 etaje.Şi tot la periferia Constanţei, în zona Jumbo, un teren extravilan cu suprafaţa de 6,2 hectare, cu o deschidere pe colţ de 210 metri liniari la varianta Ovidiu şi 318 metri liniari la DE 633, cadastru şi intabulare, este cotat la 4,65 milioane euro.Atenţie la documente!„Preţurile terenurilor agricole au crescut destul de mult în ultima perioadă, în special cele pretabile pentru parcuri fotovoltaice, eoliene, dar şi pentru activităţi de producţie agricolă. Cei care deţin mari suprafeţe de teren agricol au tot interesul să-şi completeze loturile, ceea ce le aduce un plus de optimizare a costurilor.Deşi mulţi proprietari sunt în aşteptare, ţinând la preţ, tranzacţii se fac, semn că pe piaţă există capital. Oamenii trebuie să fie atenţi însă la documente, la dreptul de preempţiune, titluri de proprietate, cadastru, intabulare, dar şi la destinaţie, ce se poate face pe terenul respectiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., specialist constănţean în imobiliare.