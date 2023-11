Se joacă dur pe piaţa terenurilor, la Constanţa! Plafonul de 10 milioane de euro a fost atins

Preţuri halucinante pe piaţa terenurilor intravilane, la Constanţa. Indiferent de direcţie (spre nord sau spre sud) ori de destinaţie (rezidenţă, unitate de producţie etc.), dacă vreţi să vă aventuraţi la drum, trebuie să aveţi bani mulţi în conturi. Plafonul de 10 milioane de euro a fost deja atins!Într-un interviu acordat, recent, ziarului „Cuget Liber”, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, spunea că unul dintre principalele motive pentru care marii investitori (producători, industriaşi etc.) au ocolit - şi încă ocolesc - municipiul Constanţa este în strânsă legătură cu locaţia aleasă pentru afacere. Mai exact, terenul. Pe ce teren să fie făcută investiţia?În privinţa răspunsului, o chestiune este certă: pe un teren privat, şi asta pentru că municipalitatea nu mai are mai nimic în proprietate. În cei 30 de ani de „haiducie” la mal de mare, terenurile din proximitatea Constanţei, care ar fi trebuit să asigure dezvoltarea firească şi sănătoasă a oraşului, au fost înstrăinate, retrocedate, vândute. S-au făcut tot felul de artificii, de inginerii financiare, unele terenuri au ajuns ulterior la cumpărători de bună credinţă, dar, chiar şi aşa, „factura” nu avea cum să nu sosească: dezvoltare în ritmul melcului şi blocaj provocat de preţurile halucinante de pe piaţă.Liber la blocuri cu 11 etajePlafonul de 10 milioane de euro pentru un teren intravilan a fost deja atins. Cu această sumă se vând 2,1 hectare în zona Tomis Nord, la pachet cu proiect şi autorizarea de construire a şase imobile cu regim de înălţime P+11 etaje. Terenul are deschidere de 107 metri liniari, iar utilităţile sunt la limita lotului.În zona Boreal, la vânzare sunt scoase două parcele: una de 4,5 hectare, cu deschidere la Drumul Naţional Constanţa - Ovidiu, la preţul de 9,45 milioane de euro, alta de 2 hectare, cu deschidere la trei străzi, cu proiect şi autorizare de construire a patru blocuri de P+11 etaje, pentru care se solicită nu mai puţin de 7,2 milioane de euro.Vizavi de complexul comercial VIVO!, cu deschidere la bulevardul Aurel Vlaicu, se vinde un teren intravilan, în suprafaţă de un hectar. Utilităţile sunt în apropiere, iar preţul este unul pe măsură: 3,95 milioane de euro.Pentru o diferenţă de numai câteva sute de mii de euro, puteţi achiziţiona 6,2 hectare, în zona Jumbo, cu deschidere de 210 metri liniari la varianta Ovidiu. Preţul este de 4,65 milioane de euro, dar trebuie să ţineţi cont de faptul că terenul este extravilan.Şi OMV Petrom face afaceri imobiliare la Constanţa. Compania vinde, la preţul de 4,27 milioane de euro, terenul fostului Depozit Petrom Constanţa, situat pe strada Caraiman, în zona industrială, în suprafaţă de 3,64 hectare. Pe amplasament s-au identificat o serie de vestigii arheologice, iar în prezent se fac verificări ale acestora.Compozitori sau Veterani?Şi cei care intenţionează să achiziţioneze un teren pe care să-şi ridice o casă trebuie să aibă bani mulţi în conturi. În Compozitori, un petic de pământ, de numai 500 mp, cu deschidere de 26,5 metri liniari, cadastru, intabulare şi fără blocuri în apropiere, se vinde cu 210.000 euro, iar în aceeaşi bani, puteţi cumpăra 1.270 mp, cu deschidere la două străzi, cadastru, intabulare, apă şi canalizare, neracordat la energie electrică şi gaze, amplasat însă în cartierul Km. 5 - Veterani.Şi un ultim preţ, la „desert”: 4.232 mp, teren intravilan, bulevardul Aurel Vlaicu, zona Arabesque - 529.000 euro!