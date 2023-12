Deputatul Stelian Ion, de la USR: „PNL și PSD au zero respect pentru constănțeni”

Reprezentanţii USR Constanţa, prin vocea preşedintelui filialei de la malul mării, deputatul Stelian Ion, susţin că PNL și PSD au zero respect pentru constănțeni.„PNL și PSD au zero respect pentru constănțeni. Cele 20 de amendamente depuse de USR Constanța la bugetul de stat pentru 2024, prin deputatul Stelian Ion și senatorul Remus Negoi, au fost respinse de coaliția de guvernare. Unul dintre amendamentele depuse este menit să repare o mare nedreptate și este cel despre plata, de la 1 ianuarie 2024, a despăgubirilor legale pentru urmașii deportaților din perioada 1940 – 1945 din motive etnice. PSD și PNL au amânat, din nou, termenul de plată pentru acești beneficiari, până la 1 ianuarie 2025. Numai în Dobrogea sunt cel puțin 30.000 de potențiali beneficiari. Am propus, alături de colegii noștri din USR Constanța, peste 20 de amendamente ce repară o parte din neregulile din bugetul elaborat de PNL și PSD. Acestea vizează alocarea unor sume pentru diverse proiecte din domenii precum transport și infrastructură, sănătate, cultură, lucrări publice și administrație. Vorbim despre proiecte fezabile, corecte și, mai ales, extrem de necesare pentru Constanța. Însă camarila politică PNL-PSD nu se dezice de procedura prin care, de mai bine de 20 de ani, a ținut județul Constanța captiv, subdezvlotat și fără perspective reale”, a declarat deputatul constănţean Stelian Ion, preşedintele USR Constanţa.În plus, el a mai adăugat că a propus alocarea unor bani din bugetul de stat pentru Autostrada A4 Sud - Alternativa Techirghiol, un important proiect de transport rutier menit să degreveze traficul auto din zona localităților de la Marea Neagră, pentru Drumul Expres Constanța – Tulcea care va permite reducerea timpului de deplasare dintre cele 2 localități la o oră, pentru calea ferată comercială Constanța Sud – Valul lui Traian, prin a cărei extindere se va degaja traficul auto generat de transportatori și pentru electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Constanța – Mangalia ce va asigura accesul trenurilor de lung parcurs în stațiile litoralului românesc.„Printre proiectele de infrastructură rutieră pentru care am propus finanțare de la bugetul de stat se mai numără amplasarea de pasaje pietonale subterane în orașul Ovidiu și pe E87, unde vizibilitatea șoferilor este redusă și construirea unei pasarele pietonale peste DN39 în locul trecerii de pietoni din Lazu și a altor 2 pasarele în comuna Tuzla deoarece în aceste localități drumul este foarte circulat tot timpul anului”, a spus şi senatorul constănţean Remus Negoi.Pe de altă parte, potrivit celor doi parlamentari constănţeni de la USR Constanţa, în domeniul Sănătății au fost depuse două amendamente ce vizează construirea a două unități medicale pentru urgențe 24h/24h, una în Techirghiol, menită să deservească zona litorală cuprinsă între Constanța și Mangalia, și cealaltă în Ovidiu, ce va deservi zona cuprinsă între Ovidiu și Nicolae Bălcescu.„În domeniul lucrărilor publice și administrației am elaborat mai multe amendamente pentru alocarea unor sume de bani destinate unor proiecte precum realizarea unei promenade destinate exclusiv deplasării pietonale și a bicicletelor pe porțiunea Constanța Cazino – Mamaia, construirea parcului industrial Năvodari, care va atrage investitori și va crea noi locuri de muncă pentru năvodăreni, construirea rețelei de canalizare în satul Lazu și extinderea și modernizarea rețelei din Agigea, racordarea comunei Topraisar la rețeaua de gaze naturale și trecerea cablurilor electrice și de fibră optică aeriene în subteran la Cernavodă.De asemenea, am mai propus transferul unor sume de bani necesare studiului preliminar și elaborării studiului de fezabilitate pentru Muzeul Multietnic din Dobrogea de la Techirghiol, proiect care pune în valoare moștenirea culturală a tuturor minorităților de pe teritoriul Dobrogei”, a mai spus senatorul Remus Negoi.