În deschiderea întâlnirii cu presă de la sediul USR – filiala Constanța, Stelian Ion a declarat că s-au întâmplat multe în ultima perioada. „Nu vorbim de foarte multe vești pozitive. Vorbim despre situația dezastruoasă din spitale. Foarte mulți medici au tras semnale de alarmă pentru că nu mai au bani. Își calculează pe zile cât mai au pentru investițiile curente în aceste spitale. Sănătatea românilor cade pe ultimul plan. Vedem în oglindă ce se întâmplă în partea cealaltă. Cheltuieli nesăbuite din partea statului, nu sunt bani pentru medicamente, dar sunt bani pentru excursii în Africa. Sunt bani pentru avioane scumpe cu care călătorește Klaus Iohannis. Sunt bani pentru pensiile speciale. Acești oameni din PNL și PSD nu s-au atins de aceste pensii. Mulți dintre cei care suntem aici ne gândim dacă vom apuca să vedem unele măsuri intrate în vigoare. Domnul Ciolacu se comportă precum Jupuitu din romanul «Moromeții». Ai, nu ai bani, trebuie să îi dai lui Ciolacu. Am văzut că au crescut impozitele. Am văzut o creștere cu o impunere a unui plafon de plată cash. Asta tot pentru a impozita niște sume".Stelian Ion: "Farmaciștii sunt într-o situație foarte grea și au ieșit în stradă. Haideți să vorbim și despre situația lucrărilor la Cazinoul din Constanța. Multe ordonanțe de urgență ale lui Marcel Ciolacu periclitează lucrările. Nu se mai pot plăti până la finalul anului aceste lucrări, nu mai pot plăti angajații. Lucrul acesta pune în impas aceasta reabilitare a Cazinoului. Dacă vedem că se opresc lucrările, ar trebui întrebat domnul Ciolacu și cei din administrația locală ce se întâmplă."Anca Dragu: "Situația economică a României este departe de a fi una roz și una care să ne asigure că 2024 va fi un an bun din punct de vedere economic. Avem cifrele la 9 luni care arată sub așteptări. În prognoza de toamnă de la Comisia Europeană creșterea economică din România este la un nivel inferior. Creșterea economică va fi anul acesta undeva la 2 la sută. Bugetul a fost întocmit pe o creștere economica de 2,8 la sută. Inflația erodează foarte mult apetitul investițional și lipsa de încredere în investițiile românești. În momentul în care orice companie vrea să își extindă activitatea, dar constată acest mediu total bugetar impredictibil, atunci aceste firme nu vor mai investi. Aceeași situație este pentru orice cetățean. În momentul în care vrei să îți renovezi casa, să îți schimbi mașina, te gândești de două ori în momentul în care vezi că taxele au crescut. De la 1 ianuarie dacă ai ghinionul să ai un PFA vei plăti triplu dări către stat. Deciziile de investiții sunt amânate sau chiar anulate. Asta înseamnă o creștere economică mai redusa. Peste toate acestea vine o inflație mare. În România inflația este la o rată dublă decât media UE. Primul motiv este deficitul bugetar care este scăpat cu totul de sub control. Ratele pentru un credit ipotecar sau pentru prima casa s-au dublat. Ajungem la ideea de deficit bugetar care alimentează inflația, creșterea preturilor. Deficitul bugetar ar fi trebuit sa fie pentru întregul an de 69 miliarde. Noi deja am atins această cifră iar până la final vom avea peste 100 de miliarde deficit bugetar"Anca Dragu: "Nu mai sunt bani pentru plata salariilor. Acest guvern nu face rectificare bugetara pentru ca ei ju vor sa recunoască aceasta situație acum. Tot tergiversează publicarea cifrelor reale. Noi la senat am avut o mulțime de ordonanțe prin care au distrus toate regulile fiscale. Am început anul 2023 cu o bugetare insuficienta. Salariile au fost pentru maxim 9 luni. Atunci trebuia făcută rectificarea bugetara. Ei au preferat ca să nu se constate dezastrul și sa facă aceasta manevra prin fondul de rezerva împotriva regulilor fiscal bugetare. România este depășită de tari care erau mult în urma noastră. Vorbim de Grecia, Spania, Malta, Portugalia și altele"Anca Dragu: "Nu mai sunt bani pentru plata salariilor. Remus Negoi: "Aceasta este realitatea. O realitate pe care și noi o trăim zi de zi văzând ceea ce se întâmplă în Parlament. Mâna lungă a lui Marcel Ciolacu ia bani din fondul de rezervă. Se pregătește un atentat la pilonul 2 de pensii. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că PSD și PNL sunt la guvernare. PNL a retrogradat de la nivelul de ospătar al PSD și acum este nasturele de la cămașă PSD-ului, nasturele acela pe care nu îl folosește nimeni. Si-au încălcat promisiunile de a lungul timpului. Au zis că nu măresc taxele și tocmai asta au facut. O mare minciuna din partea lor. De la începutul anului au crescut impozitele și taxele pe chirii, pe veniturile microintreprinderilor. Au luat măsuri anti liberale. Lucrurile acestea puteau fi evitate dar nu au renunțat la pensii speciale, la a-și angaja cei 17.000 de oameni de partid în aparatul central. Si au achiziționat BMW-uri. Ăsta este adevărul"