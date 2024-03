Stelian Ion: "Dacă pentru PSD Constanța este important să vină la primărie cu Horia Constantinescu eu nu pot să mă gândesc decât că ei vor să facă anumite golănii. Va fi ca pe vremea lui Mazăre. Grupurile de interese vor avea de câștigat. Prezența unui astfel de personaj este extrem de rea. El ar fi fost pregătit să candideze în orice oraș. Nu are nicio legătură cu Constanța. Vorbim despre un personaj sulfuros, care este de gât cu interlopii. L-a susținut pe Liviu Dragnea. Este un apropiat al lui Adrian Năstase. Este un personaj care îl numea pe Nicușor Constantinescu ca fiind un prieten drag. Vrem să readucem mafia la Constanța? Și-a făcut campanie electorală de nu știu câte luni de zile. Aleargă după pui galbeni și cai verzi pe pereți. Această candidatură este o jignire pentru cetățeni. PSD Constanța umbla cu cioara vopsită. Un interlop nu poate deveni niciodată un comisar. Se dă comisar, când de fapt locul său este în alte anturaje. Este de partea cealaltă a legii".

În aceste momente deputatul USR din Constanța, Stelian Ion, susține declarații de presă în faţa Consiliului Județean Constanța.Stelian Ion: "Constanța are nevoie să meargă înainte. Actuala administrație ne duce înapoi. Avem nevoie mare de investiții. Avem nevoie să investim în viitorul copiilor noștri. Trebuie să facem investiții. Nu avem școli, nu avem grădinițe, nu avem un teatru. Administrația actuală vinde orașul acesta bucată cu bucată. Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de consiliul local, sunt nenumărate exemple de proiecte prin care se dorește vânzarea de terenuri din patrimoniu. Chițac spune că nu are terenuri. Unul dintre aceste terenuri este o bucată de plajă. Vergil Chițac a încălcat toate legile, a încălcat Constituția României. După câte demersuri am făcut, el vinde altă bucată de plajă, în zona Castelului Regal din stațiunea Mamaia. În loc să ținem terenurile și să investim, este în regulă să mutilăm stațiunea Mamaia? Asta înseamnă dezvoltarea orașului? Asta își dorește o gașcă care a acaparat acest oraș de zeci și zeci de ani. Ei conduc Constanța de zeci de ani. Au adus orașul ăsta foarte jos. Ce mai vreți, voi PSD și PNL, de la noi? Candidații lor se iau din pix, de la București. Nu au legătură cu acest oraș. Pentru ei Constanța nu contează. Din toamnă, actuala administrație își va face bagajele și va pleca acasă".