Florin Mitroi: „Întreaga organizație PSD din Valu lui Traian a trecut la PNL”

PSD a rămas fără organizaţie în comuna Valu lui Traian, după ce social-democraţii din comună au trecut la PNL pentru a fi alături de Florin Mitroi, în competiția ce vizează președenția Consiliului Județean Constanța, acolo unde acesta candidează la alegerile din 9 iunie.Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de primarul comunei Valu lui Traian, liberalul Florin Mitroi.„Sunt zi de zi tot mai impresionat și recunoscător! În ultima săptămână, după ce am anunțat oficial că voi candida la președenția CJC, mii de oameni, reprezentanți de comunități, sindicate, corporații, etc, m-au sunat să mă asigure de sprijinul lor. Astăzi, întreaga organizație PSD Valu lui Traian a venit alături de mine, în PNL. Gestul lor mă onorează și mă face din nou să plec cu regret din sânul comunității care a dovedit mereu că mă sprijină necondiționat. Vă mulțumesc din nou tuturor, nu am cuvinte să îmi exprim recunoștința și să descriu puterea pe care mi-o dați când vă simt alături!”, a transmis Florin Mitroi.