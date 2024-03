PSD Constanţa merge la București cu formula câștigătoare. Astăzi, vor fi anunțați candidații la Primăria și Consiliul Județean Constanța

Au mai rămas doar două luni până la alegerile locale iar constănțenii nu mai au răbdare ca să afle cu ce candidați va merge PSD Constanța pe 9 iunie în fața electoratului. Dacă celelalte partide și-au anunțat deja candidații, la PSD Constanța s-a muncit din greu fiind analizați potențiali candidați, astfel încât constănțenii să fie mulțumiți atunci când vor avea în față buletinele de vot.În acest context, astăzi, începând cu ora 12.00, la București, se va reuni Consiliul Politic Național unde vor participa și președinții social-democraților din Constanța, Ion Dumitrache și Felix Stroe, care au misiunea de a propune conducerii partidului cele mai bune variante pentru PSD Constanța.Propuneri care, de altfel, ar urma să fie acceptate de conducerea forului superior deoarece liderii PSD, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, au declarat mereu că organizațiile locale sunt cele care stabilesc candidații.Ținând cont de ultimele variante vehiculate, social-democrații au avut de ales dintre Horia Constantinescu, Costin Răsăuțeanu și Decebal Făgădău pentru Primăria Constanța. Practic, trei social-democrați cunoscuți prin prisma activităților administrative desfășurate în municipiul Constanța. Totodată, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța se ia în calcul candidatura medicului Cătălin Grasa.Horia Constantinescu este, la acest moment, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. El a mai candidat la Primăria Constanța în 2020 din partea Partidului Puterii Umaniste – Social Liberal. Ulterior, a făcut parte din echipa primarului Vergil Chițac fiind director executiv la Direcția Generală Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța. După doi ani, el a plecat din administraţia locală din Constanţa la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Comisariatul Regional Galați – Comisariatul Județean Constanța.Contactat telefonic pentru a afla dacă merge la întâlnirea, de la București, de astăzi, Horia Constantinescu a spus că nu va fi prezent.„Nu merg la întâlnire, nu m-a chemat nimeni. Pe mine trebuie doar să mă anunțe și atunci știu ce am de făcut. Față de alte partide unde este mai ușor de stabilit candidații, la PSD este mai greu. De exemplu, la PNL nu l-au avut decât pe Chițac, la USR doar pe Stelian Ion. La PSD suntem mult mai mulți buni, scara de valori este mai mare și este mai greu de ales”, a declarat Horia Constantinescu pentru Cuget Liber.Costin Răsăuțeanu a fost viceprimar al Constanței, în timpul mandatului lui Decebal Făgădău. Și-a câștigat la acel moment poziția și prin prisma faptului că a pornit de jos, de la Organizația de Tineret și a reușit să se evidențieze în diverse proiecte sociale. Din 2020 și până în prezent, Costin Răsăuțeanu este liderul grupului social-democrat din Consiliul Local Municipal Constanța și, de-a lungul timpului, a inițiat împreună cu colegii săi diverse proiecte sociale care vin în sprijinul tinerilor și pensionarilor dar și a celor care au diverse probleme de sănătate.În ceea ce privește întâlnirea de la ora 12.00, de la București, el a spus că nu are cunoștință că ar trebui să participe.„Cei din conducerea PSD Constanța vor merge la București și astăzi se va anunța și candidatul pentru Primăria Constanța. Indiferent de ce decizie se va lua eu sunt cu sufletul împăcat că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru PSD și, implicit, pentru constănțeni. Pentru că, până la urmă, cel mai mult, oamenii contează”, a spus Costin Răsăuţeanu.Decebal Făgădău a devenit prima dată primarul Constanței, după demisia din funcție a lui Radu Mazăre, în anul 2015. Ulterior, la alegerile din 2016, Făgădău a câștigat Primăria Constanța cu 48% din voturi.La alegerile din 2020, Făgădău a ocupat locul 3, cu 24%, după Vergil Chițac, PNL (28,48%) și Stelian Ion USR (24.30%).Ulterior, el și-a dat demisia de la conducerea PSD și din partid între alegerile locale și cele parlamentare din 2020, după ce a fost trimis în judecată în calitate de inculpat de procurorii DNA. Din acel moment și până astăzi, Decebal Făgădău a preferat să stea departe de viața politică și s-a preocupat mai mult de viața personală.Contactat de Cuget Liber, pentru a afla dacă va participa la întâlnirea de la București, Decebal Făgădău nu a răspuns apelurilor noastre, probabil, și prin prisma faptului că nu dorește să dea declarații până când partidul nu va lua o decizie finală.Cătălin Grasa este director de cercetare şi unul dintre cei mai cunoscuţi chirurgi din Spitalul Clinic Judeţean „Sf. Apostul Andrei” din Constanţa.Totodată, acesta a fost manager al acestui spital, în vremea în care PSD se afla la guvernare. Numele său ca posibil candidat la CJC a apărut recent în sondajele PSD.„Nu doresc să fac nicio declaraţie, nu merg la Bucureşti, eu sunt la Constanţa. Întâi să se stabilească ceva concret şi apoi voi da şi declaraţii dacă o să fiu prezentat şi invitat la conferinţa de presă”, a declarat Cătălin Grasa pentru Cuget Liber.Aşadar, PSD are în cărţi patru candidaţi cu rezultate administrative și manageriale. Rămâne de văzut cu ce ofertă merge PSD Constanța la București și care dintre ei se va afla pe buletinele de vot la alegerile din 9 iunie.