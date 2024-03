PNL şi-a desemnat candidaţii! Vergil Chițac la Primăria Constanța și Florin Mitroi, la CJC

După mai multe runde de întâlniri și discuții, liberalii din Constanța au decis, vineri, cu cine vor merge la alegerile locale din 9 iunie, pentru funcțiile de primar al Municipiului Constanța și președinte al Consiliului Județean Constanța. Concret, Vergil Chițac a fost investit de PNL cu încredere pentru a obține un nou mandat de edil al Constanței, în timp ce Florin Mitroi, actualul primar al comunei Valu lui Traian, a fost desemnat candidat la funcția de președinte al CJC.



Filiala PNL Constanța și-a desemnat, vineri, candidații pentru cele mai importante funcții politice din județ: Florin Mitroi pentru președinția Consiliului Județean și Vergil Chițac pentru Primăria Municipiului Constanța. Susținerea PNL pentru cei doi candidați, Mitroi și Chițac, vine ca semnal de forță pe care întreaga echipă liberală vrea să-l transmită în Constanța.



„Intrăm în cursă să câștigăm!”, au transmis liberalii din Constanţa.



"Alegerile din 2024 sunt poate cele mai relevante din ultimii 20 de ani. Avem runde succesive de alegeri, pe toate planurile, într-o perioadă de crize suprapuse care nu dau semne de oprire. Avem o amenințare populistă care se manifestă, în diverse doze, în mai multe partide. Constanța are nevoie de un parteneriat puternic, eficient și complementar. Un parteneriat liberal este singura opțiune care oferă predictibilitate și continuitate pentru constănțeni. Contăm pe forța a doi oameni de administrație care au demonstrat, prin fapte, ce înseamnă să lucrezi în interesul cetățenilor și să faci mult bine”, a spus preşedintele PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă.



El a explicat că Florin Mitroi este unul dintre cei mai experimentați profesioniști în administrație din echipa liberală.



„Fiecare primar din acest județ știe cum a reușit Florin să transforme Valu lui Traian. Este liderul de dreapta de care are nevoie Consiliul Județean, pentru că Florin Mitroi va debloca toate proiectele încremenite în CJC. Consiliul Județean are nevoie de un lider și de o direcție foarte clară și noi credem că Florin Mitroi este cel mai în măsură să dea această direcție acum pentru următorii patru sau chiar opt ani”, a explicat liderul liberal.



În acelaşi context, şi pentru primarul Vergil Chiţac a avut cuvinte de laudă, cu atât mai mult cu cât liberalii de la malul mării au decis că acesta este cel mai bun candidat care poate continua proiectele începute în Municipiul Constanţa dar şi pentru a deyvolta altele noi.



„Vergil Chițac a făcut în numai trei ani pentru Constanța, ceea ce administrațiile precedente nu au făcut în ultimii 12 ani. Termie, CET, stadion, Cazino renovat, spital nou, școli reabilitate, parcuri, bulevarde și parcări, chiar și transport în comun nou. Mari proiecte. În timp record. Îți trebuie curaj să duci în spate proiecte de aproape un miliard de euro pentru constănțeni, preponderent din fonduri europene și să comprimi toate aceste proiecte în timp, pentru că înaintea lui nimeni nu a făcut nimic”, a mai spus preşedintele PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă.



El a adăugat că propunerile liberale pentru fiecare administrație publică din acest județ sunt rezultatul unui efort de echipă.



„Lucrăm împreună pentru binele fiecărei localități din Constanța, de la Municipiu și până la ultima comună. La Valu lui Traian, PNL nu pierdem teren. Continuitatea proiectelor și a viziunii lui Florin Mitroi este asigurată de viceprimarul PNL Iulia Iurea, care avem convingerea că va fi viitorul primar al viitorului oraș, Valu. Nu ne vom opri din a construi în Constanța și din a dezvolta Constanța. Am început pe un drum ireversibil al dezvoltării cu ajutorul administrației liberale. Puterea exemplului este foarte clară: cei mai mulți dintre constănțeni, fie că sunt din Medgidia, Mangalia, Ovidiu, Cernavodă, Techirghiol, Negru Vodă, Hârșova, din Eforie, din Valu sau din municipiul Constanța, din orice localitate administrată liberal, o dată la 4 ani ne investesc primarii și echipele lor cu încredere. În 2024 vom intra în cursa electorală cu candidați care știu și pot să câștige", a transmis preşedintele PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă.