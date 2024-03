Când anunță PSD Constanța candidații? Cristian Cîrjaliu este ferm: „Nu candidez la CJC. Rămân la Primăria Agigea”

PSD Constanța a comandat mai multe sondaje privind desemnarea la funcțiile de primar al Municipiului Constanța și președinte al Consiliului Județean Constanța dar deciziile în privința candidaților întârzie să apară. Printre cei incluși în sondaje se află Felix Stroe, Liviu Brăiloiu, Costin Răsăuțeanu, fostul primar Decebal Făgădău, Horia Constantinescu, deputații Lucian Lungoci și Horia Țuțuianu dar și primarii Daniel Georgescu, de la Limanu și Cristian Cîrjaliu, de la Agigea.







În acest context, primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a vorbit despre realizările sale în acest mandat, dar şi despre obiectivele şi proiectele pe care le mai are în implementare. Edilul a explicat ce are de gând să facă pe viitor, mai ales în contextul în care a fost inclus în sondajele PSD-ului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa la alegerile locale din 9 iunie.

„Eu voi candida în 2024 pentru Primăria Agigea. Eu nu candidez la Consiliul Judeţean. Am proiecte începute pentru comuna mea. Aşa cum am construit şcoli, grădiniţe, stadion, eu voi continua în acest ritm. Voi creşte gradul de confort al cetăţenilor. Am văzut copii din Agigea care merg la un cerc de canto la Casa de Cultură care este construită de mine. De 8 Martie am fost şi am dat flori femeilor. Am văzut privirile oamenilor şi ei văd ceea ce am făcut. Am un proiect legat de un parc care costă 400 de mii de euro. Domnul prefect voia să facă referendum să mă demită pe mine. Costă 50.000 de euro. De ce nu foloseşte banii aceştia să cumpere un microbuz pentru o şcoală? Am făcut acea şcoală la standarde înalte şi vin copii din Constanţa să se înscrie acolo. Dar nu avem locuri destule. Trebuie să mai facem una. Agigea şi-a dublat populaţia. Acum am asfaltat două străzi în Agigea. Ne mişcăm”, a declarat Cristian Cîrjaliu.Primarul a explicat faptul că este favorit să rămână în funcţia pe care o ocupă în prezent şi spune asta în urma a două sondaje care au fost comandate pentru comuna Agigea.„În decursul acestor patru ani de zile unii au manipulat şi au minţit. Eu am construit. Noi construim pentru comunităţile noastre. Acum avem o nouă provocare. Urmează aceste alegeri şi le vom câştiga. Avem o echipă foarte bună. Am nişte băieţi tineri în spatele meu care mă ajută mult. Am reuşit să atrag oameni de diferite vârste cu studii superioare. Sunt medici, arhitecţi şi aşa mai departe, care sunt născuţi şi crescuţi în Agigea. Pe Agigea sunt două sondaje. Unul făcut de PNL şi altul făcut de o altă formaţiune politică. Ambele sondaje mă dau câştigător. Asta este. Eu, când cetăţeanul vine şi mă găseşte la birou, îi deschid uşa. Cetăţenii vin cu tot felul de probleme. Investitorii vin şi sunt atraşi de către oportunităţile pe care le creează comuna noastră. Eu am încercat să vin aproape de cetăţeni”, a explicat Cristian Cîrjaliu.Apoi, acesta a continuat să spună că de când este primar în Agigea şi-a făcut un nume şi este respectat datorită realizărilor sale.„Eu mă întâlnesc cu lumea pe stradă. Lumea mă salută. Din 10 inşi, 8 mă salută. Eu nu mai vreau să fie discrepanţă între Agigea şi Lazu.M-am ocupat de acea canalizare din Lazu. Am depus prima dată proiectul în 2008, apoi în 2022, apoi încă odată în 2023. Acum l-am depus la AFM. Am depus acest proiect în patru instituţii diferite. Această canalizare costă trei milioane de euro. Am încercat să atrag fonduri. Am cumpărat două maşini de gunoi pe fonduri europene, am făcut un festival, am făcut canalizare. Deci, încercăm să atragem fonduri”, a concluzionat Cristian Cîrjaliu.