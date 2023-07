Primăria Agigea poate inaugura noul campus din localitate. „Lucrările sunt finalizate”

Comuna Agigea avea nevoie de o şcoală modernă, un loc în care elevii să meargă şi să îşi petreacă cele câteva ore în cele mai bune condiţii, astfel încât să dea şi randament la orele de curs. Când vorbim de o şcoală modernă, ne gândim la o clădire mare, dotată cu aparatură de ultimă generaţie şi echipamente inteligente pentru elevi.Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a implementat în urmă cu 3 ani un proiect pentru construirea unui astfel de campus, iar tot în urmă cu 3 ani au început şi lucrările. Astăzi, lucrările sunt finalizate şi tot ceea ce mai trebuie să se întâmple este ca această clădire să fie mobilată şi echipată.„În urmă cu aproximativ 3 ani am început lucrările pentru noua Școală Ion Borcea din localitatea Agigea, un proiect de suflet la care am muncit foarte mult împreună cu echipa mea și pentru care joi, 27.07.2023, am semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. A fost un drum greu până la finalizarea acestui proiect pentru că am trecut printr-o pandemie, prin criza energiei și cea provocată de conflictul militar din Ucraina, factori ce au determinat creșterea bruscă a prețurilor, dificultăți la livrările de materiale, etc. Am reușit însă să trecem peste toate acestea din dorința de a oferi copiilor comunității noastre un campus școlar modern, construit și dotat la standarde europene în care să-și desfășoare activitatea educațională. Joi am mers doar cu comisia de recepție pentru a verifica conformitatea lucrărilor însă, în viitorul apropiat, după ce vom finaliza și dotarea completă a școlii, vom organiza o inaugurare așa cum se cuvine pentru un astfel de proiect major, împreună cu toată comunitatea și invitați aleși. Le mulţumesc tuturor cetăţenilor pentru susținere și îi asigur în continuare de tot sprijinul meu”, a declarat Cristian Cîrjaliu.Noua şcoală din Agigea va avea o parcare spaţioasă, multe birouri administrative şi săli speciale pentru clasa zero. Apoi vor exista aproximativ 35 de clase pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial. La dispoziţia elevilor vor mai fi puse o sală pentru programul de după încheierea orelor de curs şi o sală pentru program de sprijin şi remediere. Totodată, în noua şcoală din Agigea mai găsim un laborator de informatică, unul de biologie şi unul de fizică şi chimie. De asemenea, şcoala va mai fi dotată cu un amfiteatru, o sală de mese, o bibliotecă şi un cabinet medical.Curtea pentru recreaţie pentru cei de la clasa zero va fi separată de curtea celorlalte clase pentru evitarea anumitor incidente. Elevii vor avea acces şi la sport. În incinta şcolii vor fi un teren de baschet, unul de fotbal şi handbal şi un teren de volei.Sala de sport din incinta şcolii este de asemenea şi ea una modernă. Şcoala este dotată cu centrală termică, iar în exterior, elevii pot găsi o seră şi o grădină în care părinţii pot petrece timpul de câteva minute până când copiii ies de la orele de curs.