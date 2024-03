Organizaţia Judeţeană a Partidului Umanist Social Liberal Constanţa a organizat joi o conferinţă de presă în cadrul căreia preşedintele Florentin Chiforeanu şi candidatul la Primăria Constanţa, Gihan Eserghep, l-au prezentat pe candidatul din partea PUSL la Primăria Agigea.Acesta este Dumitru Cojocaru, un om care provine din mediul privat şi care vrea să schimbe faţa comunei Agigea în bine.„Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Sunt președintele filialei Agigea din 2020. Sunt administratorul unei societăți comerciale în construcții. La îndemnul cetățenilor am fost încurajat să candidez la funcția de primar. Ei au considerat că am făcut diverse lucruri bune. Agigea arată frumos dar ar putea să arate și mai frumos. Doresc să înființez în Agigea și în Lazu trei padocuri de câini comunitari, o parcare subterană și una supraetajată. Prefer să intru în lucru și să vedem ce facem. Sunt foarte optimist și cred că șansele mele sunt de 70 la sută. Voi lua la pas Agigea și voi discuta cu cetățenii. Am mai avut câteva activități recente. Stau zilnic de vorbă cu cetățenii. Este foarte important să nu stăm în birouri. Sunt un om de echipă. Le mulţumesc celor din Organizația Județeană. Eu sunt văduv, iar băiatul meu a fost împotriva acestei candidaturi pentru că știe că pun mult suflet și pot fi dezamăgit”, a declarat Dumitru Cojocaru.În cadrul evenimentului, Gihan Eserghep a avut şi câteva sfaturi pentru Dumitru Cojocaru.„Este foarte important că a spus singur că băiatul său este împotrivă. Toată lumea spune că atunci când intri într-o luptă de acest fel, poți avea de pierdut. El este băștinaș al Agigei. Faptul că are acest curaj arată faptul că este un om de acțiune. Noi, românii, ne-am învățat să stăm acasă în fața televizorului. Haideți să intrăm în teren, să jucăm, să ne asumăm și să oferim posibilitatea cetățenilor să aibă și alte opțiuni înafara celor pe care le-au avut până acum. Îl sfătuiesc ca de acum înainte să meargă pe teren câte trei ore, să vorbească cu cetăţenii şi să ia notiţe”, a declarat Gihan Eserghep.Apoi, Florentin Chiforeanu a vorbit şi el în câteva cuvinte despre candidatul la Primăria Agigea.„Principala lui acțiune trebuie să fie în a reaprinde în oameni dorința de a face lucruri. La noi astăzi problema numărul unu este blazarea. Clasa politică s-a decredibilizat ca urmare a acțiunilor din ultimii 35 de ani. Cu asta trebuie să înceapă dumnealui. Să reaprindă în oameni dorința de a trăi bine și de a face lucruri”, a spus şi Florentin Chiforeanu.Mircea GHIŢĂ