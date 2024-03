Ce spune Marcel Ciolacu despre preţurile la energie, gaze şi alimente

Premierul Marcel Ciolacu anunţă că în următoarele două săptămâni se vor face eforturi pentru îmbunătăţirea mecanismelor care ţin sub control preţurile la energie, gaze şi alimentele de bază.„Principalul efort va fi în următoarele două săptămâni să îmbunătăţim mecanismele care ţin sub control preţurile la energie, gaze şi alimentele de bază. Am văzut că inflaţia a revenit pe o traiectorie descendentă, iar Banca Naţională a României prevede că va ajunge sub 5%, la finele anului. Scopul nostru este ca, pe lângă aceste mecanisme, să continuăm să investim în producţia românească şi să ducem cât mai multe produse locale la preţuri corecte magazine”, a spus premierul, joi, în debutul şedinţei de Guvern.Institutul Naţional de Statistică (INS) a informat miercuri că rata anuală a inflaţiei a coborât în luna februarie 2024 la 7,23%, de la 7,41% în ianuarie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,48%, cele nealimentare cu 7,82%, iar serviciile cu 11%.Banca Naţională a României a revizuit în scădere, la 4,7%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, de la 4,8% în noiembrie, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârşitul lui 2025, potrivit datelor prezentate în februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.