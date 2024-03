Primăria Murfatlar reabilitează 20 de străzi. „A început cel mai mare program de asfaltare”

Oraşele şi comunele din judeţul Constanţa încep să se dezvolte din ce în ce mai mult, iar prima schimbare pleacă de obicei de la infrastructură. În oraşul Murfatlar există mai multe străzi şi alei care nu sunt asfaltate, iar atunci când plouă acestea devin impracticabile. În acest sens, primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, a anunţat semnarea unui contract extrem de important pentru localitatea pe care o administrează.Este vorba de asfaltarea a 20 de străzi din Murfatlar, străzi care ar fi trebuit să fie asfaltate în urmă cu mult timp însă nu s-a reuşit semnarea contractului până în prezent.Aproximativ 19 milioane şi jumătate de lei costă tot proiectul, iar mai mult de jumătate din bani sunt primiţi prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny.Odată cu această reuşită, lucrările vor începe în cel mai scurt timp, însă pentru a se întâmpla acest lucru trebuie să existe şi o vreme bună în această perioadă, astfel încât să nu plouă pentru că acesta ar fi un real impediment.„Recent, am semnat în sfârșit contractul de execuție pentru implementarea proiectului ce vizează reabilitarea și modernizarea străzilor în orașul Murfatlar, județul Constanța în valoare de 19.256.063 lei, din care 15.000.000 lei sunt finanțați prin Programul național de investiții Anghel Saligny. Procedura de achiziții publice a fost demarată încă din data de 19.06.2023 și după termene, atribuiri, contestații, iată că s-a semnat contractul de execuție, iar firma ce va moderniza cele 20 de străzi în Murfatlar este SC Asfalt Dobrogea SRL. La începutul acestei săptămâni deja s-au prezentat reprezentanții firmei pentru a trasa prima stradă, dar din păcate a plouat și nu s-a realizat acest lucru și de a stabili zonele de depozitare a materialelor (borduri, nisip, piatra, etc) și zona de organizare de șantier. Cel mai mare program de asfaltare din istoria orașului a început! Murfatlarul se dezvoltă, suntem pe drumul cel bun!” , a declarat primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru.De asemenea, el ia în calcul şi iluminatul acestor străzi, după ce ele vor fi asfaltate şi reabilitate. Edilul anunţa la finalul anului trecut faptul că s-au montat mai multe becuri LED, însă are de gând să construiască un parc fotovoltaic astfel încât să reducă cheltuielile pe care le are primăria în ceea ce priveşte energia electrică.Cele 20 de străzi care vor fi reabilitate sunt: Nicolae Bălcescu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Titulescu, Nichita Stănescu, Duzilor, General Vasile Minea, Tineretului, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Junimii, Industrială, Aleea Garofiţei, Aleea Liliacului, Aleea Narciselor, Aleea Zambilelor, Aleea Mărgăritarelor, Aleea Trandafirului, Aleea Ghiocelului, Mihai Eminescu şi Mihail Kogălniceanu.