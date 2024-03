Primăria Năvodari a oferit 1000 de arbori pentru cetăţenii din localitate

Administraţia locală din oraşul Năvodari încearcă să reîmprospăteze aerul în localitate. Astfel, primarul Florin Chelaru a iniţiat campania „Un pom pentru fiecare om, un pom pentru fiecare casă”.Aşadar, 1000 de cetăţeni ai oraşului Năvodari au primit câte un pom din partea primăriei pe care să îl planteze în propriile curţi şi pe care să îl poată îngriji.„1000 de pomi fructiferi am oferit năvodărenilor în cadrul campaniei Un pom pentru fiecare om, un pom pentru fiecare casă! Am fost impresionat de numărul mare de solicitări și vă asigur că vom continua această frumoasă tradiție în fiecare an! Vă mulțumesc pentru interes și vă doresc tuturor să vă bucurați alături de cei dragi de roadele acestor pomi!”, a transmis Florin Chelaru.