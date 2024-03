Florentin Chiforeanu, ambiţii şi proiecte de viitor. „Să construim ecluze, canale de irigaţii şi un pod”

Preşedintele Organizaţiei Judeţene a PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, continuă să arate oamenilor mai multe proiecte pe care el le are în plan pentru viitorul apropiat. În primă fază, el a adus în atenţia constănţenilor importanţa construirii a două ecluze pentru regularizarea cursului Dunării.„Vreau să vorbesc în primul rând despre regularizarea cursului Dunării şi construirea unei ecluze. Toată viaţa mea am fost şi sunt inginer naval. Am activat 20 de ani în industria transporturilor maritime şi aproape 10 ani în transportul fluvial românesc. În această perioadă a activităţii în transportul fluvial românesc am constatat pe propria piele ce dezavantaj reprezintă pentru transportatorii români şi anume faptul că Dunărea pe segmentul românesc nu are o adâncime minimă asigurată tot anul. Acest lucru se poate rezolva prin construirea a două ecluze. Una la Hârşova şi una la Galaţi. Eu fac referire la segmentul de Dunăre care este asociat cu judeţul Constanţa”, a declarat Florentin Chiforeanu.Apoi, liderul PUSL Constanţa a vorbit şi despre importanţa canalelor de irigaţie care trebuie construite.„Culturile specifice judeţului Constanţa sunt grâul, porumbul şi floarea soarelui. Venitul obţinut raportat la cheltuieli este foarte mic. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că terenul agricol constănţean nu este irigat. Irigarea este soluţia prin care se poate trece la culturi scumpe. Trebuie construite canale de aducţiune care să plece din Dunăre şi care să împânzească judeţul Dobrogea. Banii pot veni de la Uniunea Europeană. Ei abia aşteaptă. UE are bani din plin şi vrea să vadă genul acesta de proiecte, fără probleme”, a mai spus Florentin Chiforeanu.Nu în ultimul rând, el a explicat faptul că dacă se va construi un pod peste Dunăre în localitatea Izvoarele, ar fi „aur” pentru locuitorii din acea zonă.Sudul judeţului Constanţa trebuie apropiat de Bucureşti. Pentru agricultura din sudul judeţului Constanţa, Bucureştiul trebuie să fie piaţa de desfacere. Podul trebuie construit la Ostrov, în localitatea Izvoarele. Eu am ţinut în tot acest timp conexiuni legate cu românii care au legături cu Uniunea Europeană. Oamenii de acolo sunt înnebuniţi să îi apropii de o metropolă, de o capitală, precum Bucureştiul. Chiar şi de Călăraşi se pot apropia. Nu este un risc că se vor îndepărta de Constanţa. Sudul Dobrogei trebuie să se apropie de Bucureşti şi Călăraşi. Traversarea Dunării cu bacul aparţine secolului trecut. Aţi văzut podul de la Brăila. Construcţia a durat 5 ani şi aşa cum este, este acolo. Pentru Tulcea acel pod este aur. Am contactat o grămadă de oameni din sudul Constanţei care mi-au spus că acest lucru ar fi o minune. Podul pe care vreau eu să îl construiesc ar trebui să semene cu podul de la Cernavodă. Au făcut cei din comunism lucruri mari, a făcut Carol I, a făcut societatea regală atâtea lucruri şi noi nu reuşim să facem nimic? Eu zic că se poate”, a concluzionat Florentin Chiforeanu.