Senatorul Remus Negoi, de la USR: “Persoanele cu dizabilități sunt nedreptățite”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a avut o activitate intensă în ultima perioadă. Acesta a dezvăluit pentru Cuget Liber faptul că a luat parte la mai multe şedinţe din Plenul Senatului şi a avut întâlniri cu diferiţi oameni importanţi pentru a rezolva diverse probleme legate, mai ales, de cultură.„În ultimele săptămâni am fost prezent la şedinţele de plen din Senat şi la întrunirile comisiilor din care fac parte şi, în paralel, am participat la diferite evenimente şi mi-am continuat activităţile în circumscripţie.Împreună cu colegul meu, Stelian Ion, am depus sesizări la Avocatul Poporului şi la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru că urmaşii persoanelor deportate nu îşi primesc drepturile conform legii. Legea 154/2021 a fost prorogată de la an la an, iar amendamentul pe care l-am depus în Senat pentru ca din martie să înceapă plăţile către beneficiari a fost respins.Ca vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare pentru relaţia cu UNESCO, am avut o întrevedere cu ambasadorul Franței în România, E.S. Nicolas Warnery. Principalele teme ale discuţiei au fost promovarea și conservarea patrimoniului, evaluarea oportunității de a înregistra noi elemente în lista UNESCO şi importanța recunoașterii pe plan mondial a valorii inestimabile a lucrărilor lui Constantin Brâncuşi. În prezent, dosarul Ansamblului Monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu este în analiză la UNESCO, în vederea înscrierii lucrărilor lui Brâncuşi în Lista Patrimoniului Mondial. La întâlnire au participat şi preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, deputata Anamaria Cătăuță și consilierul cultural al Ambasadei Franței, Julien Chiappone Lucchesi”, a transmis Remus Negoi.Nu în ultimul rând, Remus Negoi şi-a îndreptat atenţia şi către persoanele cu dizabilităţi, nefiind prima dată când face acest lucru.„În ultima perioadă am avut mai multe intervenţii în plenul Senatului pe diferite subiecte. Am adus în atenţia colegilor mei faptul că multe legi sunt aprobate fără o dezbatere corespunzătoare. De asemenea, am sesizat că inițiatorii L749/2023 nu s-au consultat cu persoanele cu dizabilități, iar actul normativ îngrădește drepturile acestor persoane. Legea prevede excluderea de la scutirea de impozit a mașinilor cu o capacitate cilindrică mai mare de 2.000 cm3 deţinute de această categorie de persoane, fără să ia în calcul faptul că mulți dintre cei cu dizabilități folosesc aceste mașini pentru că au spațiul interior mai mare care le permite să se deplaseze în siguranță. Le-am explicat colegilor mei senatori că am purtat discuţii în cadrul grupului USR Dizabilităţi şi am vorbit cu asociaţiile de profil, iar concluzia este foarte clară: persoanele cu dizabilităţi nu sunt de acord cu această prevedere.Săptămâna trecută, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat am luat cuvântul online la deschiderea conferinţei Perspective în psihiatria românească – drepturile omului: realităţi şi strategii, Zilele Medicale şi Ştiinţifice ale Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al Obregia. În plus, am continuat audienţele cu cetăţenii la Biroul Parlamentar şi am lucrat la iniţiativele legislative pe care le pregătesc”, a mai spus Remus Negoi.