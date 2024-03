Primarul Vergil Chiţac se destăinuie. „Nu se poate reabilita de la zero un oraș într-un singur mandat”

Primarul Municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a vorbit despre strategia sa pe care a avut-o în cei aproape patru ani de mandat. Edilul a admis că nu a apărut prea des la televiziuni sau nu a acordat interviuri, tocmai din motivul că nu vrea să se afle în lumina reflectoarelor, ci vrea să se ocupe de oraş în maniera pe care el o stăpâneşte cel mai bine.„După cum bine știți, nu am fost și nu voi fi niciodată personajul dedicat PR-ului politic, lucru care a atras cu sine o serie de reproșuri din partea multor cetățeni. Că nu am postat suficient, că nu am dialogat cu cetățenii sau că nu m-am pozat suficient de mult. Vă asigur că am și dialogat, am fost și pe teren, am fost permanent conectat la problemele orașului, doar că nu am considerat că, pentru a valida aceste acțiuni, este nevoie mereu de blițuri. Sunt și am fost întotdeauna un om pragmatic, realist, orientat spre soluții, mă concentrez doar pe ceea ce contează cu adevărat și nu am căutat niciodată să fac impresie. Sunt un primar dedicat orașului și cetățenilor, mai mult decât dedicat vorbelor și discursurilor dintr-o campanie atent gândită. Pentru că mi-am dorit să fiu mai aproape de cetățeni, însă, am început să lucrez mai mult la partea de dialog și comunicare cu dumneavoastră și am văzut cu toții roadele acestei abordări: atâtea subiecte dezbătute despre starea orașului, sute de întrebări pe care am încercat pe cât posibil să nu le las fără un răspuns, încurajarea unui interes constant față de Constanța. Asta este, fără niciun dubiu, datorită vouă și spiritului de echipă pe care l-am întâlnit adesea în mesaje”, a transmis Vergil Chiţac.Apoi, edilul Constanței a vorbit şi despre cum arăta oraşul înainte ca el să preia frâiele primăriei.„Cu toate acestea, încă sunt multe reproșuri, adresate direct sau indirect, cu privire la deciziile sau modul în care am ales să valorific acest mandat. Este libertatea fiecăruia dintre voi să vă exprimați părerea, însă aș vrea să le corectez pe cele pe care nu consider că au un fundament și un raționament solid. Realizez că acest mandat a stârnit multe dezbateri aprinse și opinii divergente, însă trebuie să menționez că proiectele pe care le-am propus și deciziile pe care le-am luat nu au fost ca să dea bine, ca să punctez electoral, ci pentru că de asta avea nevoie Constanța, de inițiativă, indiferent de câtă vâlvă ar crea aceasta. Ori, înainte de 2020, am observat doar curaj în vorbe, și niciodată în fapte. Pot înțelege de ce. Nu ar fi dat bine la public. Să nu uităm, totuși, că persoanele care nu și-au asumat planuri mărețe, din cauza a ceea ces-ar fi creat până să se vadă rezultatele, au adus orașul în stadiul în care se găsea înaintea începerii lucrărilor”, a mai spus edilul.Nu în ultimul rând, primarul Vergil Chiţac a admis că nu va putea finaliza toate lucrările până la finalul mandatului său şi că tot acest proces are nevoie de o continuitate.„Nu voi termina tot până la finalul mandatului, nu cred că este o noutate. Oricât mi-aș dori, nu se poate reabilita de la zero un oraș într-un singur mandat, mai ales când vorbim de un oraș în care indiferența a fost cea mai mare resursă. Dacă antipatia și reproșurile constante sunt prețul schimbării la față a Constanței, eu nu ezit deloc în a-mi asuma acest preț. Pentru că e pentru binele orașului nostru, iar miza unui oraș plin de proiecte este mai mare decât miza unui nou mandat.O să mai revin cu astfel de perspective, luând drept punct de plecare părerile care s-au tot perindat, dar și cele pe care le văd adesea în comentarii. De acum înainte nu voi mai trece sub tăcere aceste nemulțumiri la adresa mea, din simplul fapt că sunt convins că riscurile pe care mi le-am asumat, și pentru care sunt taxat, vor da roade în viitor.Cu această ocazie, lansez un apel deschis de a-mi transmite în comentarii reproșurile dumneavoastră pentru acest mandat. Acestea nu vor rămâne fără răspuns și voi încerca pe cât posibil să le dezmint”, a concluzionat Vergil Chiţac.