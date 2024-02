Edilul Vergil Chițac a convocat Consiliul Local Constanța, marți, în ședință extraordinară

Primarul Vergil Chițac a convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în ședinţă extraordinară, marți, 27 februarie 2024, ora 1300 .Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre1. Proiect de hotărâre nr. 95/2024 privind aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de partener în cadrul proiectului GREENCITIES: Acting Together for Greener Cities (Acționând împreună pentru orașe mai verzi), cu acronimul Greener Cities, cu nr. de înregistrare BSB-460, a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Intereg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027 și a acordului de parteneriat;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr. 12. Proiect de hotărâre nr. 96/2024 privind aprobarea proiectului tehnic și a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții Lucrări tehnico– edilitare, inclusiv proiectare, aferente obiectivului de investiții „Sală de sport Polivalentă 5000 locuri – zona Badea Cârțan;iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 43. Proiect de hotărâre nr. 97/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 33, Constanța”;iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate 1 și nr. 44. Proiect de hotărâre nr. 98/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 11, Dr. Constantin Angelescu, Constanţa”, CORP C1+C2 și C3;iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate 1 și nr. 45. Proiect de hotărâre nr. 99/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilelor Grădinița cu program normal „Zubeyde Hanim”, Constanța și Grădinița cu program normal „Tom Degețel”, Constanța».iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate 1 și nr. 4