Adierile de primăvară însuflețesc ținutele de sezon și te învăluie în universul extraordinar al fanteziei shoppingului, la City Park Mall

În luna martie,City Park Mall of Constanța invită clienții să descopere o lume în care extravaganța si imaginația pășesc în cotidian, iar noile colecții poartă semnătura energiei de primăvară.Pasionații de modă pot să aleagă dintre piesele și accesoriile de sezon și să își actualizeze garderoba cu cele mai noi colecții de primăvară ale brandurilor de top, să câștige premii cool în aplicația SPOT și să participe la sesiuni de styling cu profesioniști.Vizitatorii au posibilitatea să-și exprime propriul stil cu cele mai trendy piese ale brandurilor de renume, fie că sunt în căutarea unui look urban și dinamic sau a unei ținute elegante și rafinate.propune imprimeuri vibrante, culori pastelate și croieli contemporane. Elementele florale și imprimeurile cu dungi sunt prezente în colecțiile de primăvară ale brandului, alături de accesorii care îți revitalizează garderoba și îți trezesc la viață toate simțurile.propune articole casual și confortabile, precum și elemente de streetwear în culori vii.aduce în lumina reflectoarelor piese ce îmbină tendințele moderne cu un stil urban și nonconformist.La, clienții vor putea găsi de la piese de bază versatile la piese statement, cu accent pe detalii interesante și culori luminoase.Noile colecții de laprezintă stilul clasic american, cu influențe sportive, nautice precum albastru deschis și alb, în combinație cu imprimeuri și elemente care reflectă identitatea brandului.propune îmbrăcăminte casual și lenjerie de calitate, din materiale confortabile, culori naturale și imprimeuri subtile pentru colecțiile lor de îmbrăcăminte casual.își surprinde clienții prin colecții care îmbină stilul urban cu elementele sofisticate: croieli moderne și detalii inedite, care reflectă în același timp un stil elegant-relaxat.invită pasionații de mișcare să experimenteze următorul nivel de stabilitate și flexibilitate cu noii pantofi de antrenament Under Armour TriBase™ Reign 6, pantofi de antrenament ce oferă control imbatabil la sol., deschis recent în City Park Mall, începe primăvara cu colecția 'GENESIS' ce reprezintă o călătorie către începuturi, către esența stilului propus de creatorii brandului și către explorarea propriei identități. Fiecare piesă din această colecție reprezintă un pas către descoperirea propriei tale povești în peisajul urban. Croiurile interesante și combinațiile de texturi oferă un plus de caracter fiecărei piese, transformând fiecare outfit într-o expresie a personalității tale.De asemenea, pe, clienții sunt invitați în magazinul, să se îndragostească iremediabil de noua colecție de primăvară-vară, în cadrul unui eveniment exclusivist sub semnatura City Park Mall of Constanța. În plus, clienții care fac cumpărături din magazinul Nissa în ziua respectivă sunt răsfățați cu un discount de 10% la toate produsele din noua colecție.Până pe, clienții care fac cumpărături în valoare de cel puțin 1000 de lei, pe maximum 5 bonuri fiscale pe care le scanează în aplicație, accesând secțiunea „Răzuiește și Câștigă”, au șansa de a câștiga unul dintre cele 600 de premii: produse de beauty Douglas, vouchere cadou valabile în magazinele Reserved, Mohito, House sau Sinsay și alte surprize. Premiile se acordă în limita stocului disponibil.Pentru cei care vor să-și redefinească stilul sau doar caută un strop de inspirație pentru noul sezon, City Park Mall of Constanța oferă gratuit serviciul de consiliere stilistică, prin care clienții pot afla informații despre stil, modă, tendințe și cum să facă alegeri smart atunci când merg la shopping. Stiliștii Andrew Christian, Mirela Platon și Arina Basarabeanu îi vor ajuta pe clienți să înțeleagă mai bine ce li se potrivește în funcție de personalitate, obiceiuri și preferințe. O sesiune de styling este gratuită, durează două ore și poate fi rezervată prin aplicația mobilă SPOT a centrului comercial, de către clienții care au atins în baza punctelor acumulate nivelul Elite, sau prin înregistrare la Biroul de Informații al Centrului comercial. Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Epil Point, World Class, Locar Wash, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre.Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.