Nicolae Ciucă: „Cei 20 de ani de la admiterea României în NATO, cea mai bună perioadă din istoria noastră”

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a evidenţiat, vineri, într-un mesaj transmis cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la admiterea României în NATO, că perioada scursă de la momentul aderării la Alianţa Nord-Atlantică reprezintă cea mai bună perioadă din istoria noastră, iar ţara noastră este un aliat de încredere, serios şi responsabil.„Se împlinesc astăzi (n.r. vineri) 20 de ani de la admiterea României în NATO. Aceste două decenii au reprezentat cea mai bună perioadă din istoria noastră, pe toate planurile. Siguranţa oferită de cea mai mare alianţă militară defensivă din istorie ne-a asigurat cadrul necesar dezvoltării. Indiferent dacă vorbim despre creştere economică sau consolidarea statului de drept, aceşti ani au marcat evoluţii impresionante sub umbrela de securitate a NATO”, a scris Ciucă, pe Facebook.El a punctat că aplicarea procedurilor NATO, integrarea operativă şi participarea directă în misiuni de luptă au ridicat foarte mult nivelul de instruire al Armatei României.„Ca general, ştiu foarte bine cât de valoroasă este experienţa acumulată de militarii noştri în teatrele de operaţii şi în exerciţiile comune. Aplicarea procedurilor NATO, integrarea operativă şi participarea directă în misiuni de luptă au ridicat foarte mult nivelul de instruire al Armatei României - instituţie pe care am avut onoarea să o conduc în calitate de Şef al Statului Major al Apărării şi care astăzi ne menţine în siguranţă”, a adăugat Nicolae Ciucă.Preşedintele Senatului a amintit că România, ca membru al Alianţei Nord-Atlantice, are parte de beneficii şi drepturi, dar îşi cunoaşte şi obligaţiile şi responsabilităţile.