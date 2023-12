Ciucă: Bugetul pentru 2024 asigură ce ne-am propus la nivelul coaliţiei pentru dezvoltarea României

Bugetul pe anul 2024, în valoare nominală de aproximativ 350 de miliarde de euro, asigură tot ceea şi-a propus coaliţia de guvernare pentru a asigura dezvoltarea României, a declarat preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă."Bugetul urmează să fie aprobat astăzi şi, ca atare, este pentru al treilea an consecutiv când România va avea buget înainte de începerea anului următor. Bugetul este construit pe o creştere economică de 3,4% şi, sigur, procentul nu spune foarte multe, în schimb valorile nominale sunt următoarele: de la 1.591 vom avea o creştere până la 1.796 de miliarde de lei. Ceea ce înseamnă un buget de aproximativ 350 de miliarde de euro (...), este vorba de valoarea nominală a PIB-ului. Pentru România este o sumă care, în fiecare an, vine şi asigură tot ceea ce noi ne-am propus, în viziunea actualei coaliţii, să asigurăm pentru dezvoltarea ţării noastre ", a declarat Nicolae Ciucă, într-un interviu la DC News, scrie Agerpres.El a subliniat că bugetul de anul viitor pune accent pe investiţii."Bugetul este centrat pe creşterea investiţiilor. Practic, este o asumare politică, ce face diferenţa între o economie care a fost bazată pe consum până nu cu mult timp în urmă, iar de aproximativ 3-4 ani de zile am reuşit, vă dau cifrele din 2022 şi 2023. În 2022 am avut un buget de investiţii de 90 de miliarde de lei, în 2023 am crescut la 112 miliarde de lei, iar pentru anul 2024 am crescut fondurile pentru investiţii la 124 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă 7,3% din PIB. (...) Vedem că la nivelul întregii ţări există o efervescenţă în ceea ce înseamnă construcţia de drumuri, obiective care sunt în construcţie, tot ceea ce ţine de îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi feroviare ", a afirmat Ciucă.Acesta a dat asigurări că vor exista fonduri pentru creşterea pensiilor anul viitor şi a celorlalte măsuri avute în vedere de guvernanţi, precizând că digitalizarea va juca un rol important în acest proces."Banii vin, pe de-o parte, pe creşterea economică, discutăm de venituri din economie, este pentru prima dată când veniturile din economie vor creşte de la 27% la 29,6 %, ceea ce în valoare nominală înseamnă peste 35 de miliarde de lei. Şi sunt celelalte două proiecte pe care le-am asumat, pe de-o parte legea anti-evaziune, care pe calculele de la Ministerul de Finanţe asigură un plus la venituri de aproximativ 10 miliarde de lei, şi Legea 296, care, prin aplicarea ei, de asemenea, asigură aproximativ 16 miliarde de lei. Ca atare, printr-un management cât mai coerent şi cât mai aplicat la nivelul fiecărei instituţii a statului vom asigura veniturile necesare ca să putem asigura aceste cheltuieli ", a spus Ciucă.El a precizat că digitalizarea va juca un rol important în acest proces."Ne-am asumat să facem digitalizarea. Tot ceea ce ţine de serviciile publice şi scurtarea acestui traseu, de la cetăţean, la antreprenor, la administraţie, trebuie să se întâmple prin tot ceea ce înseamnă program de digitalizare. Este un program pe care ni l-am asumat şi la nivel guvernamental, este un program pe care ni l-am asumat şi prin PNRR. Este singura noastră şansă.. Digitalizarea este cea care va asigura, în final, o radiografie corectă a tot ceea ce înseamnă economia în România şi modul în care reuşim să colectăm veniturile taxele, corecte, la bugetul de stat pentru a putea să avem bani astfel încât să asigurăm toate obiectivele pe care noi ni le-am propus", a declarat Ciucă.