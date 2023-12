Marcel Ciolacu: „Avem nevoie de stabilitate politică”

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, că România are nevoie de stabilitate politică, el punctând că, în acest sens, împreună cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, au găsit capacitatea de a depăşi orgoliile şi speră ca exemplul lor să fie urmat şi de filialele din ţară ale celor două partide.„România are nevoie de stabilitate politică. Atât eu, cât şi domnul preşedinte (Nicolae Ciucă - n.r.) conducem două partide foarte orgolioase şi cu un istoric în ceea ce priveşte orgoliul. Eu şi cu domnul preşedinte, amândoi am găsit capacitatea de a depăşi orgoliul şi sunt ferm convins că puterea bunului exemplu încet, încet va fi urmat şi de colegii noştri”, a spus Marcel Ciolacu.În context, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că atitudinea de unitate PNL-PSD, dată de la nivel central, trebuie să reverbereze şi la nivelul filialelor.„Dincolo de aceste aspecte care au loc la nivelul filialelor în fiecare judeţ, trebuie să spunem că este absolut nevoie ca cele două partide să îşi continue responsabilitatea guvernării, pentru că este cel mai important lucru, nu doar pentru închiderea anului 2023, ci şi pentru proiecţia anului 2024 cu toate aspectele de complexitate generate de alegeri nu doar în România, ci şi în Europa şi la nivelul lumii. Va fi un an cât se poate de complicat şi cred că, dincolo de animozităţile la nivel local, important este să avem acest grad de civilizaţie să putem să stăm la masă, să putem să discutăm, să putem să argumentăm, să venim cu soluţii, pentru că oamenii, cetăţenii sunt foarte puţini cei care se bucură de dialogul acesta contondent. Oamenii aşteaptă de la noi responsabilitate, seriozitate, echilibru şi, aşa cum am discutat cu domnul prim-ministru, suntem împreună la activităţile care fac cu adevărat relevante deciziile la guvernare, deciziile politice în Parlament şi suntem convinşi că această atitudine trebuie să reverbereze şi la nivelul filialelor”, a spus Ciucă.