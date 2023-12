Marcel Ciolacu: „Sunt şanse mari să existe anul acesta o decizie privind intrarea României în Schengen”

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că autorităţile de la Bucureşti aşteaptă ca în acest an să fie stabilit un calendar precis în privinţa aderării României la Schengen, respectiv cu aeroporturile din martie 2024, iar cu frontierele terestre la finalul anului 2024, sub preşedinţia ungară a Consiliului UE.Prim-ministrul a fost întrebat dacă SUA a ajutat România să obţină o schimbare de atitudine din partea Austriei pe subiectul Schengen.„Ne-au ajutat. Ne-a ajutat cancelarul Olaf Scholz, Germania, ne-a ajutat primul ministru al Spaniei, Pedro Sanchez. Ne-a ajutat cu adevărat şi administraţia Statelor Unite, s-a implicat în acest demers şi această nedreptate pe care o păţeşte România. M-am coordonat cu preşedintele României, cum e normal. Am luat o altă abordare după 13 ani. De 13 ani aşteptăm. În zece ani au fost zece prim-miniştri. Nu s-a putut. Ne-am dus de fiecare dată cu capul în zid. Am luat o altă abordare. Sunt şanse mari să facem acest pas şi să intrăm, anul acesta să fie decizia şi să intrăm din martie cu adevărat (cu frontierele aeriene în spaţiul Schengen - n.r.). Insistăm să avem un calendar şi pentru preşedinţia Ungariei, terestru, la sfârşitul anului 2024”, a declarat Marcel Ciolacu.Premierul a subliniat că întărirea frontierelor României este un proces care trebuie continuat.