Daniel Moraru: "Tema conferinței este faptul că s-au aliniat planetele. Cunoaștem contracandidații, cunoaștem și candidații. Ieșim în fața cu oameni care au performat și vor performa în administrația publică locală așa cum au făcut-o în viața de zi cu zi. Sunt oameni care pot reda șansa unor localități. Discutăm de Cernavodă, un oraș cu un buget foarte bogat, acolo unde investițiile nu se vad. Localitatea Corbu pare a fi protejată de un sit natural, dar se încearcă prin diferite metode construcția abuzivă a unor proiecte imobiliare. Se evită contactul direct printr-un cadru legislativ corect cu Ministerul Apărării. Acolo sunt niște unități militare care păreau abandonate și acum fac rolul unor construcții"











Mohammad Murad: "A fost o foarte mare bătăliei. Nu am știut de decizia ca eu să fiu candidat. Dar asta este datoria mea. Vreau să am colaboratori care să fie loiali în proiectele noastre. Încercăm să facem așa cum este cel mai bine. În România nu este ușor să ajungi să ai succes. Nu consider că sunt un om de succes dar am fost mai dinamic și mai dedicat decât alții. Am 23 de unități hoteliere pe litoral și în țară. Dar am vrut să pun punct la acest capitol ca să vin alături de oameni. Exista 5 la sută din oameni care vor să facă ceva și ceilalți stau pe bară și comentează. Sunt convins că suntem oameni care facem greșeli în viață. Cred ca avem de ales una din 2 variante. Putem să continuăm ce a fost până acum sau putem să ne oprim. 70 la sută din oameni consideră că România merge pe o direcție greșită. 30 la sută sunt mulțumiți. PSD și PNL sunt partide care au făcut un schimb între ele. Eu consider că nu au adus valoare în acest oraș. Constănțenii sunt oameni care au deschidere. Nu m-am gândit niciodată că trebuie să ai o culoare politică pentru a fi român. Nu este normal ca în 2020 președintele Iohannis să vină în Constanța si să ne spună că cea mai bună variantă este Chițac și Lupu. S-a constatat că Mihai Lupu nu este agreat și trebuie dat la o parte. Nu este normal să se joace nimeni cu viitorul copiilor noștri. De 33 de ani suportăm PSD și PNL în care se schimbă doar persoane care rămân în același material. Cred că este nevoie de altceva. De ce în altă parte se poate și aici nu se poate? Este nevoie de altă abordare. În turism am trecut de ideea de friptură de porc și salată de varză. Acum am ajuns mai sus. Așa trebuie să fie și în politică. Suntem în 2024. Ei stau în birouri și habar nu au de nimic. Apa în Constanța este cea mai scumpă. Este posibil să plătim apa mai scump decât plătesc arabii petrolul în golf? Avem probleme cu traficul. Se sta câte 2 ore prin Eforie în trafic. Nimeni nu a luptat pentru Constanța. Au luptat pentru posturi și scaune. Nu zic eu că sunt cel mai bun. Dar AUR este un partid plin de emoție, plin de oameni dedicați, plin de oameni care nu au avut loc în altă parte până acum. Cum e posibil să plece romanii de aici și să vină multinaționale și să facă profit la noi în țară? Nu se poate așa ceva."







Cătălin Apostol: "Vreau să mulțumesc liderilor AUR pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Orașul Cernavodă este unic în România. Găzduiește singura centrală nucleară din țara noastră. Aș vrea să punctez faptul că infrastructura în Cernavodă trebuie reconstruită de la zero. Apoi trebuie să facem un parteneriat fiabil între administrația publică locală și mediul de afaceri privat. Cernavodă trebuie să ajungă la cel mai înalt nivel și să ne putem numi un oraș puternic și curat. AUR, prin cei 4 piloni, este soluția și șansa pe care românii o așteaptă"



Daniel Radu: "Am întrat în AUR pentru că este un partid curat. Și eu sunt un om curat. Nu am mai făcut politică până acum. Tinerii vor schimbare. Nu avem infrastructură în Corbu. Nu avem șosele. Plajele trebuie să fie curate. Un turist când vine trebuie să aibă la dispoziție pubele de gunoi. Nu mai suport să tolerez asemenea mizerii. Trebuie să facem o schimbare. Oamenii vor fapte. S-au săturat de vorbe. Trebuie să facem treabă. Am hotărât și la îndemnul cetățenilor să candidez. Am vrut să stau liniștit, dar nu mai merge așa. Trebuie să ne apucăm de treabă. De aia ne pleacă turiștii către vecinii noștri. Au condiții mai bune. Putem să avem și noi dar trebuie să vrem. Această schimbare o putem face numai prin forță"