În cadrul conferinţei, va vorbi şi fostul viceprimar al Constanţei, Florin Cocargeanu.







Florin Cocargeanu: "Așa cum anm anunțat, weekendul trecut în filiala Constanța au avut loc alegeri pentru desemnarea candidatului USR la primăria municipiului. În perioada următoare vom avea discuții cu celelalte două partide din Alianță Dreapta Unita pentru desemnarea candidatului din partea Alianței. Candidatul este colegul nostru Stelian Ion"



Stelian Ion: "Le mulțumesc colegilor care m-au susținut. Va urma ulterior o negociere cu celelalte două partide pentru desemnarea candidatului la primărie din partea Alianței. Eu dacă am întrat în cursa asta o fac cu toată încrederea și nu mă joc. Probabil mulți vă întrebați unde este Constanța acum după încă 4 ani de zile de speranțe și de ce candidez. Din discuțiile pe care le avem de peste un an de zile cu constănțenii, majoritatea ne răspund ca orașul lor nu se afla pe un drum bun. Ne spun că lucrurile sunt mai rele decât în 2020. După peste 30 de ani de administrare defectuoasă în Constanța, marea întrebare este dacă ne place așa și dacă mai vrem. Eu cred că oamenii din Constanța vor să se schimbe ceva. Imediat după alegerile din 2020 trădarea din partea lui Klaus Iohannis a făcut ca acest lucru să se întâmple și la nivelul Constanței. Vergil Chițac a promis că va schimba Constanța și o va face fără PSD și nu a făcut altceva decât să mintă. A mințit cu nerușinare. Și-a bătut joc de speranțele multor constănțeni care l-au votat atunci. Vă dau o veste proastă. Caracatița care avea multe tentacule în anii 2000 se reface și este mult mai puternică. Trebuie să ne mobilizăm, cei care nu avem nicio legătură cu această zonă. Văzând că în Constanța este o zonă care promovează interesele acestei caracatițe, o zonă care este a lui Felix Stroe și care are o relație foarte bună cu Vergil Chitac, am decis să candidez. Vedem că există partea aceasta pesedistă dar există și partea de dreapta"







Stelian Ion: "Puteam să fim un oraș de top. Ni s-a promis că lucrurile se vor schimba în bine dar s-au schimbat în rău. Chițac dă vina pe USR că le inoculează oamenilor nemulțumire, iar acest lucru nu are nicio bază locală. Vergil Chițac a început să își facă campanie electorală. Am observat zi de zi aceste șantiere ale incompetenței. Mă refer la lucrările de reabilitare ale bulevardelor din Constanța. S-au decopertat kilometri întregi de asfalt și s-au lăsat așa cu anii. Trebuia să existe un diriginte de șantier care să supravegheze lucrările, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Vergil Chițac nu a pus presiune pe acele firme care au lucrat. A spus că au crescut prețurile la unele materiale. Dar această temporizare nu a făcut decât să crească și mai mult prețurile. S-a mărit nota de plată pentru constănțeni. Chițac trebuia să pună presiune pe acele firme să grăbească lucrările. Au ieșit lucrări de proastă calitate. Poate că unii dintre constănțeni respiră ușurați pentru că se pot deplasa acum mai ușor, dar aceeași constănțeni observă calitatea proastă a lucrărilor. Nu mai poți să te deplasezi civilizat dintr-un loc în altul. Lucrul acesta îi nemulțumește pe constănțeni. Nu o spunem noi. Asta este realitatea"



Stelian Ion: "În 2020 Chițac promitea locuri de parcare. În loc să corecteze acele proiecte el a stat cu mâinile în sân și a protejat firmele. Nu a găsit soluții pentru miile de locuri de parcare care se vor desființa în curând. Pe marile bulevarde oamenii nu vor mai avea unde sa își lase mașinile. Nu i-a ascultat pe constănțeni. La Casa de Cultură, în loc să facă o parcare subterană, se apucă să construiască o parcare în apropierea ferestrele oamenilor. Ii este lehamite să vorbească cu oamenii. Realitatea este ca nu îi face plăcere să vorbească cu oamenii. Este arogant"







Stelian Ion: "Chițac a spus că va înverzi Constanța. Vedem cum parcuri pe care le avem amenajate de zeci de ani de zile sunt distruse de incompetența lui Vergil Chițac. Parcul de la Gară l-a distrus. De curând acea firmă a fost amendată de Garda de Mediu pentru că a distrus arborii. Acea firmă trebuia controlată de către Vergil Chițac. A pus un gard de beton pe care nu îl vrea nimeni. Totul seamănă a pușcărie. Acum amenajează în disperare de cauză câteva alei din Parcul Tăbăcăriei. El doar vrea să puncteze electoral. Îi reamintesc că pune căruța înaintea boilor. Mai întâi se consolidează malurile și după aia te apuci să amenajezi alei. El face lucrurile exact invers, precum un Dorel. Parcul pe care l-am propus la Spectrum nu există. Proiectul zace undeva în sertare"



Stelian Ion: "Nu s-a pus o cărămidă pentru a se amenaja o grădiniță sau o școală în Constanța. Cum poți să dezvolți o comunitate dacă nu ai grija de tânăra generație. A tăiat 10 milioane de la învățământ spunând că sunt bani destui. Nu va face nimic în privința deschiderii curților școlilor pentru copiii noștri care acum stau în casa și se joacă printre mașini. Nu a făcut nimic în privința bazelor sportive. Știa că se demolează stadionul și acum atleții Constanței merg zi de zi cu trenul la București să se antreneze acolo și să se întoarcă istoviți acasă și a doua zi o iau de la capăt. Avea posibilitatea să renoveze sala de sport de la Badea Cîrtan. Nu a mișcat niciun deget. Există un protocol cu privire la folosința bazei de la Parcul Copiilor. Putea să amenajeze acolo spațiu pentru sportivi. A promis că va face altceva și a mințit. Minciuni de la un capăt la altul"



Stelian Ion: "Câți investitori a adus Vergil Chițac în Constanta? Zero. În afara de a propune niște PUZ uri pentru niște băieți deștepți, înafara de a vinde Constanța la bucată, nu a făcut nimic. În general nu a găsit nicio soluție care să nu ducă în zona de cercetare a DNA. Eu zic că există soluții și căi prin care să îi avantajezi pe investitori fără să fii acuzat apoi că ai făcut tot felul de jocuri murdare. Constanța merită altceva. Noi visăm pentru orașul acesta la cu totul altceva. Lucrurile nu se pot rezolva peste noapte, dar cred cu tărie că de a doua zi după ce vom ajunge la Primărie vom avea o altă abordare și vom distruge caracatița care sugrumă tot orașul. Suntem optimiști. Putem schimba lucrurile. Va fi albă sau neagră. Vor fi PSD și PNL sau vom fi noi din Alianță Dreapta Unită. Constănțenii vor alege și am convingerea că vor alege înțelept"







Stelian Ion: "Comasarea alegerilor este o mare ticăloșie. Nici Dragnea, nici Năstase nici nimeni nu a gândit așa ceva. Vezi că ești în cădere libera și faci o astfel de manevră. Schimbi regulile în timpul jocului. Îi înnebunești pe oameni. Ca să amesteci teme locale cu teme europene. Nu e normal așa ceva. Este o nebunie totală. Asta se întâmplă doar din disperarea unor pigmei politici care sunt disperați că se tem că vor lua un scor foarte mic la Europarlamentare. Vom sesiza CCR fără discuții. Vom sesiza toate forurile interne și internaționale. Ne pregătim de luptă și o să îi batem cu toate comasărilr lor. Ciucă, Bode și alții ca ei vor să își scape pielea"