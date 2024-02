Stelian Ion, candidatul USR pentru Primăria Constanța. Bogdan Bola, de la Forţa Dreptei, vrea sondaj

Aşa cum bine cunoaşte toată lumea USR, PMP şi Forţa Dreptei au hotărât în urmă cu o perioadă de timp să formeze o alianţă care să se numească Alianţa Dreapta Unită. După ce la nivel central cele trei formaţiuni s-au înţeles, evident că acest lucru s-a întâmplat şi la nivelul municipiului Constanţa.Rămâne, însă, o singură întrebare: cine va candida pentru postul de primar al municipiului Constanţa din partea acestei alianţe?Recent, liderul USR Constanţa, deputatul Stelian Ion, a anunţat că a fost propus în cadrul partidului pentru a fi candidat la această funcţie.Președintele USR Constanța, Stelian Ion, a fost desemnat, cu unanimitate de voturi, candidatul USR la scrutinul pentru Primăria Constanța. Votul a fost exprimat în cadrul Adunării Generale a USR Constanța, care a avut loc duminică, 4 februarie, la finalul procesului de selecție internă organizat de filiala municipală pentru stabilirea candidatului la Primăria Constanța.„În 2020 am învins PSD-ul, am fost la un pas de a câștiga alegerile și de a transforma Constanța într-un oraș modern, în care cetățenii să se simtă respectați, un oraș ridicat din subdezvoltarea în care l-au afundat atâta amar de vreme PSD și PNL. În București, Brașov, Timișoara, Bacău sau Câmpulung Muscel primarii USR au demonstrat că se poate și altfel. Orașe în care s-au construit școli, grădinițe, parcuri, unde lucrările de modernizare s-au făcut cu simț de răspundere și în interesul cetățenilor. Acum, vom învinge și PNL-ul, filiala mai mică a PSD”, a declarat Stelian Ion, după anunțarea rezultatului votului.„Le mulțumesc colegilor mei din USR Constanța pentru încrederea și votul pe care mi le-au acordat! Rezultatul votului din cadrul Adunării Generale reprezintă un pas firesc, statutar, și urmează discuții pentru desemnarea unui candidat unic din partea viitoarei alianțe locale. Am convingerea că în acest an constănțenii pot scăpa de bătaia de joc la care sunt supuși de Vergil Chițac și aliații lui din PSD”, a mai spus deputatul Stelian Ion.De partea cealaltă, liderul Forţa Dreptei din Constanţa, Bogdan Bola, a declarat şi el că îşi doreşte să fie candidatul alianţei la Primăria Constanţa.„Dacă ţineţi minte, atunci când m-aţi întrebat în trecut despre acest lucru, v-am spus foarte clar că în acel moment eu eram candidatul din partea Forţa Dreptei la Primăria Constanţa. Exact aşa, şi Stelian Ion are tot dreptul să fie candidatul la Primăria Constanţa. Aşa cum am mai declarat în trecut mi se pare corect ca viitorul candidat din partea alianţei noastre să se stabilească în urma unui sondaj făcut în comun. Mi se pare cel mai normal şi mai logic să se întâmple aşa. Este foarte important ce îşi doresc constănţenii de la viitorul lor primar care să îi reprezinte în mandatul următor”, a spus şi Bogdan Bola.În schimb, liderul PMP în Constanţa, Claudiu Iorga Palaz a spus de mai multe ori că nu intenţionează să candideze la Primăria Constanţa.