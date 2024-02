Suntem sau nu singuri în univers? Dovezi ale existenței extratereștrilor

Divertismentul, alimentat puternic de subiectul ființelor extraterestre

"Dovezi" cu privire la existența extratereștrilor

Una dintre întrebările recurente ale umanității în lumea modernă este cea cu privire la existența vieții extraterestre. Suntem sau nu singuri în univers? Există și alte civilizații evoluate, în fruntea lanțului trofic pe alte planete? Unii consideră chiar că originea vieții pe Pământ ar fi legată de meteoriți, iar primele viețuitoare chiar și unicelulare ar fi ajuns pe Terra din spațiul cosmic.În ultimul secol, subiectul extratereștrilor a devenit de foarte mare interes, alimentat poate și de elanul omenirii în cursa spațială - primul zbor în spațiu, prima misiune umană pe Lună, construirea Stației Spațiale Internaționale și alte inițiative în special ale NASA (Administrația Națională Aeronautică și Spațială din Statele Unite ale Americii). Teoria conspirației spune că cele mai importante guverne ale lumii au inițiat deja contact cu civilizații extraterestre, însă ascund dovezile astfel încât acestea să nu ajungă în spațiul public.Pe de altă parte, din încercarea de transparență, oficialii statului american chiar au prezentat de curând concluziile lor cu privire la acest subiect. Mai mult decât atât, există chiar un institut - SETI - al cărui obiect de activitate este însăși căutarea unor civilizații evoluate în spațiul cosmic, care ar putea comunica prin intermediul tehnologiei existente acum pe Pământ. Subiectul existenței extratereștrilor a fost explorat puternic și de lumea divertismentului - benzi desenate, filme și seriale, precum și jocuri video. Emblematic rămâne serialul Dosarele X, care prezenta numeroase mistere cercetate de agenți FBI dornici să descopere explicații pentru evenimente aparent inexplicabile.Chiar anul trecut s-a lansat jocul Aliens: Dark Descent, disponibil și pe platforma Steam. Titlul de la Tindalos Interactive, dezvoltat în colaborare cu Disney's 20th Century Games, a fost conceput pentru PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One și Xbox Series X/S. Extratereștrii nu lipsesc nici din universul sloturilor online. Pharaohs and Aliens de la BF Games sau Aliens de la NetEnt sunt doar două dintre sloturile cu extratereștri disponibile pe platformele de online casino România Arheologii au descoperit de-a lungul timpului picturi rupestre, manuscrise sanscrite și alte elemente "ciudate" care pare că ar prezenta contactul unor oameni preistorici cu ființe extraterestre. De asemenea, există o pictură din secolul al XV-lea - Madonna cu Sfântul Giovannino - în care pe fundal se observă un bărbat și câinele său care pare că ar privi pe cer spre un obiect în formă de disc, posibil un OZN (obiect zburător neidentificat, asociat cu civilizațiile extraterestre).Mai relevante sunt însă numeroasele cazuri de OZN-uri observate, uneori chiar filmate sau fotografiate, precum și mărturiile unor oameni care spun că ar fi fost chiar răpiți de extratereștri. În unele cazuri, fenomene inexplicabile au fost observate chiar la nivel colectiv sau consemnate pe o suprafață geografică mare - sfere luminoase, urme în lanuri de cereale etc. În unele cazuri, autoritățile au explicat aceste incidente ca fiind teste militare sau alte operațiuni secrete.Demne de consemnat sunt și mărturiile unora dintre astronauți. Printre aceștia, Edgar Mitchell, Cady Coleman și Dr. Brian O'Leary au vorbit despre existența extratereștrilor și încercările guvernamentale de a ascunde informațiile de interes public. Celebrul Edwin Eugene Aldrin, Jr., cunoscut ca Buzz Aldrin, al doilea om care a călcat pe Lună (după Neil Armostrong), a povestit că, în timp ce era la bordul misiunii Apollo 11, a observat un obiect neidentificat care zbura alături. Audieri în Congresul SUA pe tema OZN-urilor au fost realizate chiar în anul 2023, ocazie cu care oficiali militari americani au oferit declarații neașteptate. Sub jurământ, trei militari au declarat că guvernul SUA ar ascunde informații referitoare la contactul omenirii cu civilizații extraterestre. În ceea ce privește dovezile foto și video, nimeni nu poate spune dacă acestea sunt sau nu reale, mai ales acum, când tehnologii precum inteligența artificială sunt capabile de falsuri tot mai realiste...Un alt element demn de amintit în acest context vizează planeta descoperită recent de NASA. La începutul anului 2023, a fost identificată o nouă exoplanetă de dimensiuni comparabile cu cele ale Pământului, care ar putea fi propice pentru susținerea vieții. Denumită TOI 700 e, aceasta orbitează în jurul unei stele mai mici, la 100 de ani lumină distanță de sistemul nostru solar. Nu este singura descoperire de acest gen. Chiar și din punct de vedere statistic, pe baza probabilităților matematice, este puțin probabil ca viața - așa cum o știm noi - să existe doar pe Terra, în condițiile unui univers atât de vast.Sursa foto: canva.com