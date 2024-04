Senatorul Remus Negoi, la raport: "Activitatea mea se desfăşoară în Senat, dar şi pe plan local"

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, îşi continuă activitatea intensă din Parlamentul României. Acesta a avut mai multe intervenţii în Plenul Senatului prin care a încercat să ofere soluţii pentru păstrarea medicilor în spitalele din România. Din spusele sale, Remus Negoi nu a avut prea mare câştig de cauză, proiectul de lege fiind respins de către coaliţia de la guvernare dintre PNL şi PSD.„Ca de obicei, activitatea mea ca parlamentar se desfăşoară atât în Senat cât şi pe plan local. În cadrul şedinţelor de plen ale Senatului am avut intervenţii pe marginea unor proiecte de lege. Am susţinut inițiativa USR care ar putea împiedica exodul medicilor români în străinătate. An de an medicii aleg să plece din țară și unul dintre motive este modul în care se fac angajările în sistemul sanitar de stat. Proiectul de lege prevede organizarea unor concursuri naționale pentru ocuparea posturilor vacante de medici în cadrul spitalelor de stat, un mecanism bazat pe transparență si competiție corectă. PSD și PNL au respins proiectul. Au adoptat însă o Ordonanţa de Urgenţă prin care guvernul Ciolacu exceptează de la regulile achiziţiilor centralizate spitalele de urgenţă ale SRI, SIE şi ale Armatei. Am explicat într-o intervenţie în plen că acest lucru înseamnă o lipsă de transparenţă, iar aprobarea unei astfel de măsuri permite achiziţionarea unor produse de proastă calitate la preţuri mai mari şi restrânge dreptul agenţilor economici cinstiţi să participe la licitaţii”, a declarat Remus Negoi.Senatorul constănțean a continuat apoi să explice ce alte acţiuni a mai avut în ultima perioadă din calitatea pe care o are în Parlamentul României.„Am votat şi pentru iniţiativa USR de eliminare a taxei pe boală, introduse șmecherește de guvernul PSD-PNL, prin mâna ministrului PNL Boloș. Aceasta a fost respinsă în Senat cu votul pesediștilor și peneliștilor. În calitate de președinte al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități am participat la Conferinţa „Femei în Politică” organizată la Senat. În contextul promovării principiului egalității de gen, am solicitat expunerea tabloului cu membrele instituției noastre în perioada 1990-2024, la Senat. Această inițiativă are scopul de a sublinia importanța și contribuția femeilor în procesul decizional și de a inspira și susține participarea lor în continuare. În plus, am depus alături de consilierii locali USR din Popeşti Leordeni o cerere de clasare ca monument istoric a Fortului X-Leordeni, amplasat la sud de Bucureşti. În trecut, acesta făcea parte din sistemul de apărare al oraşului.Săptămâna trecută am avut o întâlnire şi cu Agnes Nicolescu, reprezentanta Federaţiei Patronale de Petrol şi Gaze. De asemenea, am luat parte la şedinţele comisiilor parlamentare din care fac parte şi la şedinţa de plen comun a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care s-au numit noii membri în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Pe plan local am continuat dialogul cu cetăţenii şi am participat la acţiunile de strângere de semnături pentru Alianţa Dreapta Unită”, a transmis Remus Negoi.