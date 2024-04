Mohammad Murad: "Așa cum știți, am intrat în campanie. Sunt două scandaluri majore care ocupă spațiul public la nivel național. Exista un scandal cu domnul Constantinescu și cu domnul Mitroi. Noi, cei de la AUR nu avem un trecut. Sloganul nostru spune că suntem diferiți. Partidele au de împărțit scaune în campanie. Nu mai contează doctrina politică. Contează ce oportunități sunt și unde sunt locuri libere. Interesele personale sunt mai presus decât orice alte interese. Eu nu am început încă această campanie dar mă pregătesc și vă promit că va fi una foarte interesantă. De 33 de ani auzim aceleași vorbe. De fiecare dată se repetă totul. Toată lumea vorbește despre șansa lui Mitroi la CJC sau de șansa lui Constantinescu la primărie. În Constanța sunt două tabere. Două grupuri care se bat. O tabără include PSD și PNL și altă tabăra care include aceleași partide. Prima instituție care nu avea ce să caute în campanie este instituția procurorilor care conduc această campanie. Întâmplător vedem și altele care pun umărul la această campanie. Am ajuns să facem campanie bazată pe șantaje, pe dosare, pe soluție de dosare. Avem nevoie de curaj pentru a intra într-o bătălie ca aceasta. Mie nu îmi e frică de absolut nimic. Avem o șansă foarte mare să producem schimbarea. În viziunea mea, abordarea mea și am multe pretenții de la mine. Sunt oameni care merg ca și primari într-o comună sau alta dar își văd interesele. Cum domnul Mitroi este unul dintre cei mai bogați oameni din acest județ? El a cumpărat terenuri de la sute de oameni din Valu lui Traian și apoi le-a vândut mai scump. Oamenii sunt săraci, au nevoie de bani și din cauza asta au vândut terenurile. Eu reprezint mii de constănțeni care nu au curajul să spună lucrurilor pe nume."



Ovidiu Cupșa: "În Constanța se pregătește un blat. Unul care a avut loc și în anii trecuți. Este blatul pe care l-au făcut aceste partide la nivel național. În aceeași zi în care s-a anunțat comasarea alegerilor eu am ieșit cu o declarație în care am spus că orașele și județele României au fost tranzacționate. Ei se pregătesc pentru această tranzacție. Dacă ne uitam la tabloul candidaților de la celelalte partide o să vedeți că PNL vine tot cu Chițac, PSD vine cu cineva pe care nu îl vor alege agenții economici. Niciunul nu a rupt cămașa de pe el și să spună ce se întâmplă. De aia atâta timp s-au ascuns de oameni."







Călin Mugurel: "Am fost desemnat candidat pentru primăria Costinești de către AUR. Suntem într-o mică precampanie. Am început să strângem semnături. Avem un cort în Costinești unde lumea poate să vină să semneze. În 2020 am fost desemnat consilier local din partea Partidului Republican. Am ocupat această poziție timp de trei ani și jumătate. Am fost în mijlocul cetățenilor. Am identificat probleme. Problemele nu se rezolva dintr-un scaun confortabil din primărie. Eu dacă ajung primar îl voi folosi cât mai puțin."







Ainur Chirim, consultant în fonduri europene: "Țin să vă spun că m-am axat să lucrez pentru proiecte în privat tocmai din cauza faptului că primăriile sunt foarte rigide și din cauza acestui aspect se pierd proiecte. Vreau să vorbesc despre nebunia cu asfaltarea bulevardelor și despre dispariția locurilor de parcare. Proiectele nu sunt finalizate. Nu am văzut date concrete. Părerea mea este că aceste proiecte se vor finaliza din bugetul local. Un alt aspect este faptul că administrația actuală nu a făcut modificări la proiecte europene. Au obținut o finanțare pentru extinderea de creșe. Vreo 3 sau 4 creșe. De acum doi ani au fost renovate și nu funcționează niciuna. Compartimentul de avizare ISU este la ultimul etaj din clădirea primăriei. Putea domnul primar să vorbească să le dea aceste avize creșelor. Din 2013 și până în prezent nu s-a reabilitat nicio clădire rezidențială. Nu sunt proiecte grele. Se pot face..."











Nicu Vlahu: "Aderarea la spațiul Schengen este o minciună. Este o pierdere de 5 milioane de euro pe an, bani care puteau merge în altă parte. Cancelarul austriac a spus că nu se va schimba nimic în legătură cu acest aspect. Nu s-a prevazut niciodată când vom intra integral în Schengen. A venit și Ursula la București. În timpul pandemiei AUR a criticat acea achiziție a vaccinului Pfizer. Au fost 20 de miliarde de euro cheltuiți. Noi am arătat programul de guvernare din anul 2023 din mai"

În aceste momente, Partidul AUR, filiala Constanța, organizează o conferință de presă, la sediul județean al partidului.La eveniment sunt prezenţi: candidatul AUR la alegerile europarlamentare Nicolae Vlahu, candidat AUR la Primăria Constanța - Ovidiu Cupșa, candidat AUR Primăria Costinești - Călin Mugurel Radu, membru AUR - Chirim Ainur (consultant achiziții fonduri europene).