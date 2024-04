Studenţii au plecat în excursie de documentare la Rezervația Naturală „Fântânița”

Asociația „House of Education and Innovation” (HEI), Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și Universitatea „Ovidius” Constanța au organizat, săptămâna aceasta, o excursie la Rezervația Naturală „Fântânița”, la care au participat numeroşi studenți. Vizita de documentare s-a desfășurat sub denumirea sugestivă „Reel Nature through a Green Lens: Documenting Environmental Stories’”. Atât studenţii, cât şi cadrele didactice au avut, astfel, ocazia de a participa la vizita de documentare pentru identificarea plantelor rare și specifice Dobrogei. Datorită vremii prielnice, plantele vernale i-au încântat pe participanți cu frumusețea și culorile deosebite, aspecte surprinse de către studenți în fotografii și videoclipuri ce vor fi incluse în noul ierbar virtual. Acesta va cuprinde atât descrieri științifice, cât și legende și mituri despre plantele locale.