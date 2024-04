FOTO. Constanța pe „drumul” regenerării urbane. IULIUS va oferi orașului o nouă dinamică

Dezvoltarea urbană continuă să fie în prim-planul agendei de investiții a autorităților locale din marile orașe ale lumii, dar și a investitorilor privați, iar proiectele urbane la scară largă sunt tot mai apreciate acolo unde se dezvoltă. Acestea contribuie la creșterea competitivității între regiunile metropolitane, ajută la atragerea și păstrarea de talente, iar restructurarea urbană creează noi spații sociale vibrante, oferă facilități inovatoare, generează fluxuri de venituri pe termen lung, contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și, implicit, la creșterea calității vieții.













Iulius Parc Cluj - community













În România, compania IULIUS, dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană, are în portofoliu dezvoltări emblematice în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, iar acum Constanța este următorul oraș în strategia sa de dezvoltare pentru care propune cel mai mare proiect de reconversie urbană din România. Investiția este estimată la 800 milioane de euro și presupune crearea unui ansamblu mixt pe un teren unde compania Oil Terminal a avut spații de depozitare a produselor petroliere, acum mai bine de zece ani. Despre atuurile orașului și motivația din spatele acestei investiții am vorbit cu Raluca Munteanu, Director Dezvoltare IULIUS.













Iulius Town Timisoara 01 - mixed-use project







Care sunt criteriile pe care un dezvoltator de talia IULIUS le analizează atunci când alege să investească într-un oraș? De ce Constanța?







Alegerea unui oraș pentru o investiție pe modelul Palas Iași sau Iulius Town Timișoara, cele mai ample investiții de regenerare urbană din portofoliul nostru, este un proces complex, ce necesită o cercetare detaliată, în principal, pe două elemente cheie: potențialul orașului și potențialul sitului unde va fi dezvoltat proiectul.













Palas Campus & Palas Iasi - urban regeneration







Dacă este să vorbim despre potențialul orașului, Constanța este un oraș cu resurse importante, are legături economice mult mai diversificate decât alte orașe din România, o infrastructură majoră bine pusă la punct care-l face ușor accesibil pe mare, pe uscat și prin aer, este hub-ul turistic preferat al românilor, dar are și una dintre cele mai dinamice zone metropolitane din România. Calitatea sa de destinație turistică nu este de neglijat, firește, însă, în ceea ce ne privește, considerăm atrăgător orașul în primul rând din perspectiva tuturor lucrurilor care mai sunt încă de realizat.













Palas Iasi Garden







Cu siguranță sunt aspecte de îmbunătățit și probabil aici apare cu adevărat potențialul. În primul rând, considerăm că există loc de optimizare a infrastructurii de business, prin realizarea de districte de afaceri care să atragă companii internaționale ce vor crea locuri de muncă pentru tineri ce, poate, la momentul de față, aleg să se relocheze în București sau alte orașe, odată cu finalizarea facultății. Credem că locuitorii își doresc noi facilități, opțiuni de petrecere a timpului liber împreună cu familia, spații verzi, activități la care să adere. Sunt sectoare în care IULIUS, prin natura proiectelor pe care le dezvoltă, ar putea aduce orașului plusvaloare.













Iulius Town Timisoara - social impact







Aș putea să spun că rapoartele realizate de Banca Mondială au fost esențiale pentru noi în alegerea Constanței drept următorul oraș în care să construim o destinație personalizată pe nevoile comunității de aici. Din acestea am aflat despre strategia de dezvoltare a orașului ce are în prim-plan calitatea vieții locuitorilor săi, iar atunci când demarezi o investiție de anvergură, așa cum este cea lansată de grupul nostru, viziunea în dezvoltarea urbană este un factor foarte important, pentru că îi oferă orașului o credibilitate ridicată, atât în fața potențialilor parteneri de investiție, cât și în fața creditorilor. Tot din rapoartele Băncii Mondiale am aflat despre zonele cu potențial de regenerare urbană, profilul universitar, procentele pe care le au industriile ca valoare adăugată și unde mai este loc de creștere, dar și aspecte relevante privind turismul. De altfel, oportunitatea de investiție în sine ca parteneriat cu Oil Terminal este o concluzie la care am ajuns în urma unei discuții cu experții Băncii Mondiale, care duc nivelul studiilor la cel de implicare activă.







Când vorbim de potențialul sitului, pentru noi este foarte important ca acesta să fie unul central, bine amplasat, astfel încât să putem să îl integrăm în oraș, dar și să aibă mărimea potrivită modelelor noastre de dezvoltare. Este important să putem acomoda toate funcțiunile de care credem că orașul are nevoie și să asigurăm, în același timp, un element de diferențiere, care va transforma proiectul într-o destinație. Constanța, fiind cel mai urbanizat județ din țara noastră, cu peste jumătate de milion de locuitori în orașe, are nevoie de o infrastructură de business pe măsură pentru a menține în oraș forța de muncă înalt calificată și, credem noi, de mai multe oportunități de petrecere a timpului liber, de mai multe spații verzi, de mai multe experiențe care să îi dea o și mai mare vitalitate culturală.







Luând în calcul aceste considerente, dar și resursa umană extraordinară, am ajuns să punem Constanța pe harta IULIUS și ne place să credem că vom fi printre cei care vor ajuta constănțenii să facă pași în plus spre atingerea potențialul unic pe care îl au în România.







Care sunt direcțiile pe care le urmăriți în procesul de dezvoltare?







Sunt multe principii pe care le folosim, cele mai importante dintre ele fiind, firește, nevoile comunității în care realizăm proiectul. Degeaba construiești un proiect de sute de milioane de euro, dacă el nu răspunde unor nevoi concrete. În cazul de față, însă, considerăm că propunerea unui proiect reprezintă și o bună oportunitate de a susține tranziția Constanței la neutralitate climatică și dezvoltarea unui proiect ce respectă principiile New European Bauhaus.







În ceea ce privește tranziția la neutralitate climatică, proiectul nostru își va propune să combată fenomenul de sprawl, care este definit de expansiunea haotică a orașelor către zonele rurale învecinate, deseori pe suprafețe mult mai mari decât ar fi necesare, focusându-ne pe o zonă neutilizată, dar care este amplasată în mijlocul orașului. Apoi, foarte important, remediem o zonă poluată și o insulă de căldură urbană. Schema propusă are drept pilon facilitarea transportului verde, reducând distanțele dintre diferite colțuri ale orașului. Tot în susținerea tranziției vine și intenția de a planta mii de copaci într-o zonă unde nu era nimic, realizarea de clădiri nZEB (Nearly Zero Energy Building) după un concept urbanistic și arhitectural inovator. În orice proiect mixed-use este importantă dezvoltarea de facilități de proximitate, ce vor reduce nevoia oamenilor ce locuiesc în zonă de a se deplasa pentru a accesa aceste facilități în alte colțuri ale orașului.







Ce înseamnă New European Bauhaus?







Fără intenția de a fi prea tehnică, New European Bauhaus este o inițiativă creativă și inovatoare lansată de Comisia Europeană pentru a reimagina modul în care trăim, lucrăm și interacționăm în spațiile noastre cotidiene. Inspirat de spiritul mișcării Bauhaus din secolul al XX-lea, acest concept își propune să îmbine estetica, durabilitatea și incluziunea în proiectarea și construcția de locuințe, clădiri și spații publice. Același lucru ni-l propunem și noi, prin încurajarea colaborării între arhitecți, designeri, artiști, ingineri și cetățeni, să creăm medii urbane mai funcționale, frumoase și sustenabile. Viitoarea dezvoltare din Constanța își va propune să promoveze inovația, creativitatea și dialogul intercultural, căutând soluții care să integreze principii ecologice, sociale și economice în dezvoltarea peisajului construit al Europei.













Palas Campus







Pe partea de aliniere la principiile New European Bauhaus, este important să menționăm câteva direcții pe care le adoptăm:

- suntem într-o consultare constantă a comunității, încă de la început, și vom menține dialogul în fiecare etapă de proiectare și implementare;

- ne dorim un proiect emblematic pentru Constanța, dar și pentru România;

- încorporăm elemente inovative pe partea de sustenabilitate, precum orientarea clădirilor în funcție de curenții de aer și expunerea la soare, pentru a crește confortul urban și a reduce consumul de energie;

- avem o abordare transdisciplinară, combinând arhitectura de calitate cu soluții inovative de remediere a poluării solului;

- ne dorim un impact socio-economic major, printr-un proiect ce va crește nu numai bunăstarea locuitorilor, ci și încrederea și atașamentul pentru oraș.







Cum sunt evaluate nevoile orașului pentru a veni cu o propunere de proiect?







Evident, pentru un proiect atât de amplu cum va fi cel de la Constanța, este nevoie de o documentare minuțioasă. Facem studii de piață, avem discuții cu liderii de opinie locali, reprezentanți ai ONG-urilor și ai instituțiilor educaționale și culturale, pentru că fiecare aspect este foarte important în oraș. Totodată, pentru noi sunt esențiale nevoile concrete și cererea fermă din partea pieței pentru a dezvolta un proiect relevant pentru public și pe care îl construim pentru a-l deține și a-l opera. Practic, atunci când alegem un oraș pentru a demara o nouă investiție, acea alegere este pe o perioadă nedeterminată. Pentru că noi facem proiecte ca să le administrăm ulterior tot noi, ca să ne asigurăm că toată experiența aceasta de zeci de ani este valorificată la potențialul maxim și ca să fim parte cu adevărat din comunitate, un partener în dezvoltarea urbană.













Iulius Town Timișoara - mixed-use project







Suntem activi în piața real-estate de peste 25 de ani, în orașe diferite în care oamenii au comportamente foarte variate de consum, stiluri de viață diverse, astfel că ne putem plia pe nevoi multiple. Însă, ceea ce este evident pentru noi după toți acești ani de operare a proiectelor din Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava este nevoia de timp a oamenilor, mai ales, de a nu-l irosi în trafic. Și, de aceea, proiectele noastre oferă totul în același loc, reunind atât de multe funcțiuni - magazine, servicii, office, parc, evenimente.







Proiectul din Constanța va propune un mix variat de soluții pentru petrecerea timpului liber - cultură, divertisment, locuri de joacă -, zonă dinamică de retail și un pol de business regional, iar ancoră va fi o grădină urbană amplă, un concept care se regăsește în toate proiectele noastre de regenerare urbană.