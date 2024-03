Prima întâlnire transnațională în cadrul unui proiect european al Facultății de educație fizică și sport

Facultatea de educație fizică și sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat, recent, prima întâlnire transnaţională în cadrul proiectului Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS), finanțat prin Programul european Erasmus Plus.„În cadrul întâlnirii am concretizat planul de acțiuni ce vor viza, în primul rând, conștientizarea federațiilor sportive naționale și a specialiștilor din domeniu asupra pericolelor la care pot fi expuși copii care practică diverse sporturi, în vederea stabilirii premiselor unui mediu curat, lipsit de violență și ingerințe negative. În acest sens, am decis realizarea unui chestionar și publicarea pe site-urile proprii a politicilor legate de protecția copiilor și instituirea unui cadru securizat în ceea ce privește practicarea exercițiului fizic”, a precizat conf. univ. dr. Adrian Georgescu, manager al proiectului din partea UOC.Totodată, în cadrul întâlnirii a fost semnat un memorandum de colaborare între Universitatea Ovidius din Constanța și Universitatea „Bayburt” din Turcia, care deschide noi oportunități de cooperare în domeniul academic, al cercetării științifice, sportului și inovării.Proiectul Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS) urmărește să definească mijloace de urmat în protecția copiilor și desfășurarea activităților sportive într-un mediu sigur, prin crearea unor baze de date în cadrul instituțiilor școlare și sportive, a unor modalități constructive de integrare a tinerilor cu ajutorul activităților fizice fără incidente din partea părinților, elevilor, sportivilor, profesorilor, antrenorilor și tuturor persoanelor angrenate în procesul instructiv-educativ.Proiectul PCSOS, Grant Agreement nr. 101134510, finanțat cu suma de 250.000 euro, este implementat în perioada 01.11.2023-31.10.2025, în cadrul unui consorţiu din care fac parte: Universitatea Ovidius din Constanța (România), Turkish Bocce Bowling and Darts Federation (Turcia - lider de proiect), „Bayburt” University (Turcia), Confederazione Boccistica Internazionale (Elveția), Asocijacija Sport Za Sve Srbije (Serbia), Plivacki Klub Zagreb (Croația).