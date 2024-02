În lupta cu rețelele de socializare, scriitoarea Cristina Andone oferă "un pașaport de orientare în viață"

În acest context, a promova o carte și lectura, în sine, pare un demers de-a dreptul naiv. Cu toate acestea, recent, am participat, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța, la o lansare absolut inedită a volumului „Cartea bunătății. Povești din Moldova”, în prezența autoarei Cristina Andone și a zeci de elevi de la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”.







„Comunitatea este o valoare extrem de importantă”





Colecția „Cartea bunătății” este un proiect editorial la care Ameropa Grains este partener încă de la început: prin sprijinul său au fost posibile stagiile de cercetare pe teren, dar și donațiile în cărți către biblioteci și școli rurale. În total, 3.000 de cărți au ajuns la copiii de la sate anul acesta cu implicarea Ameropa Grains. În evenimentul Ziua Internațională a Cititului Împreună, Ameropa Grains a donat 50 de cărți ale bunătății: la Biblioteca Județeană, biblioteca Școlii nr. 28, bibliotecile comunale și orășenești din județul Constanța.











„Ziua Internațională a Cititului Împreună este nu doar despre drag de cărți, dar și despre a fi împreună, într-o comunitate. Ne dorim să încurajăm mai mulți copii atât din Constanța, cât și din zona rurală să aibă acest obicei bun de a se strânge împreună în jurul unei povești. Pentru Ameropa, comunitatea este o valoare extrem de importantă, pe care vrem să o încurajăm în toate proiectele noastre: credem în parteneriate, credem în puterea comunităților de a construi pentru viitor”, a declarat Monica Dianca, lider de proiect Happy Grains și coordonator CSR Ameropa Grains.







„Merită să luptăm de partea binelui”





Provocați de inventiva scriitoare Cristina Andone, autoare a 29 de cărți și președinta Fundației „Ce Poți Face pentru promovarea lecturii”, elevii i-au lansat cele mai iscoditoare întrebări: care sunt etapele scrierii unei cărți, care este cel mai emoționant moment din cărțile ei, de câți ani scrie, dacă mai este talentată și la altceva, culoarea preferată, cartea preferată a părinților ei, care sunt cărțile ei preferate, cum i-a venit ideea de a scrie cărți din diferite regiuni, dacă mai are vreo pasiune în afară de scris și multe altele cărora Cristina Andone le-a răspuns cu răbdare.





A venit rândul reporterului să iscodească. Întrebată ce șanse are o carte în fața rețelelor de socializare, scriitoarea ne-a mărturisit: „O carte nu face minuni niciodată, dar este un început. Povestea de mii și mii de ani ne dă nouă, oamenilor, încredere, transmite valori și ne spune că răul, într-o formă sau alta, nu va dispărea, dar poate să fie depășit. Și merită să luptăm de partea binelui”.











Din colecția „Cartea bunătății”, dedicată copiilor din sate, face parte și volumul „Povești din Dobrogea”, apărut în 2023. „În Dobrogea am fost în mai multe comunități, am cules inspirație de acolo și m-am întors cu cartea cadou, astfel încât copiii să vadă că există un cerc al bunătății. Este o lecție de bunătate pe care ne-o dă acest tărâm. De fapt bunătatea este chiar în numele Dobrogei, «dobro» în slavă însemnând «bun». Am mai descoperit un lucru foarte interesant. Numele vechi al Mării Negre – Pontus Euxinus însemna «marea binevoitoare cu străinii». De fapt, de la Constanța a plecat ideea întregii serii. Am gândit colecția aceasta, care se dorește un pașaport de bună orientare în viață, la o chemare”, ne-a declarat scriitoarea Cristina Andone, povestind că o prietenă i-a atras atenția că nu există povești despre copiii de-acum din satele tradiționale.



„La final, ar fi ideal ca un copil care citește întreaga colecție «Cartea bunătății» să aibă lecții de bunătate din toate regiunile. Și sper să fie și mai toleranți față de alți copii, dar și față de ei înșiși. E important să fim buni cu noi înșine, ca apoi să fim buni cu ceilalți. Vor fi șapte titluri la final și tot atâtea invitații la generozitate”, a conchis interlocutoarea.





Conform datelor din sondajul derulat de Organizația „Salvați Copiii“ în rândul părinților în luna ianuarie 2024, utilizarea rețelelor de socializare crește semnificativ odată cu vârsta, cu un accent deosebit pentru Instagram și WhatsApp, accesate de 86% dintre adolescenți, urmate de TikTok (70%). Adolescenții de 16-17 ani petrec o perioadă considerabilă de timp navigând pe internet, cu 34% dintre ei fiind online între 4-6 ore pe zi și 14% depășind 6 ore pe zi. Intervalul de vârstă în care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativă este de 5-10 ani, spre exemplu 32% dintre părinții cu copii de această vârstă afirmă că fiul / fiica lor utilizează TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat.