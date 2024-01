Patru din cinci decese la copiii din România se înregistrează în rândul nou-născuților

Trist, dar adevărat. Statisticile arată că patru din cinci decese la copiii sub vârsta de cinci ani s-au înregistrat la nou-născuți. Acesta este și motivul pentru care Organizația „Salvați Copiii” România anunță extinderea programului de combatere a mortalității infantile: acces la servicii medicale în timpul sarcinii pentru mame vulnerabile, inclusiv cele minore și dotarea prioritară a secțiilor de neonatologie. Specialiştii de la „Salvaţi Copiii” susţin că dintre cele 1.253 de decese înregistrate la copiii sub cinci ani în anul 2022, majoritatea covârșitoare sunt la copiii sub un an - 1.014, malformațiile congenitale și bolile aparatului respirator reprezentând principalele cauze.Ca urmare, organizația a anunţat deja că va extinde programul de combatere a mortalității infantile, pe cele două paliere majore: accesul la servicii medicale în timpul sarcinii, pentru gravidele din comunități vulnerabile și pentru gravidele minore, pe de o parte și dotarea urgentă, cu aparatură medicală de importanță vitală, a maternităților și secțiilor de neonatologie și Terapie Intensivă neonatală din întreaga țară.De exemplu, anul trecut, fondurile colectate prin mecanismul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit au fost de 261.600 de euro, care s-au transformat în echipamente performante precum: două ecografe, un aparat de mixare a soluțiilor, două pulsoximetre și o hotă de flux laminar, pentru monitorizarea și tratarea nou-născuților prematur sau cu patologii medicale severe. Reprezentanţii „Salvaţi Copiii” mai spun că, deşi România înregistrează un număr mare de mame minore, jumătate dintre gravidele minore din mediile rurale defavorizate din România nu au fost în timpul sarcinii la nici un control ginecologic și nu au făcut ecografiile recomandate.