Trupa ”Awake the Demons” va participa la Europavox Campus 2024

Sâmbătă, 9 martie, în Sala Studio a Teatrului de Stat din Constanța a avut loc finala regională a concursului muzical EUROPAVOX 2024, ediția a II-a.Performanțele artistice ale celor calificați au fost evaluate de un juriu local format din prof. univ. dr. Daniela Vitcu, decanul Facultății de Arte a UOC, Erwin Șimșensohn, directorul general al Teatrului de Stat Constanța, Alexandru Neș, cadru didactic asociat al Facultății de Arte, compozitor și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Cătălina Oțeleanu, artistă, actriță a Teatrului pentru copii și tineret „Căluțul de mare” Constanța și alumna a Facultății de Arte.Trupa Awake the Demons a fost desemnată câștigătoarea finalei regionale a concursului muzical EUROPAVOX 2024, ediția a II-a!!! Compusă din Claudiu Ciorbaru, Ștefan Parască, Ioana Pîrvu, Rareș Ungureanu și David Bălan, trupa Awake the Demons va participa la finala europeană EUROPAVOX CAMPUS 2024 din orașul Stord, Norvegia, în luna aprilie!„Europavox Campus” este un demers prin care Universitatea Clermont-Auvergne (UCA), Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg, Universitatea Ovidius din Constanța, Europavox şi Asociaţia Makesense încurajează mobilitatea academică, promovează creațiile muzicale ale studenților și le asigură o rampă de lansare pentru o carieră artistică în spațiul european.„Le urăm mult succes în competiția europeană și felicitări tuturor participanților pentru interpretarea muzicală!”, a transmis prof. dr. Daniela Vitcu, decanul Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius”.