Istoricul Constanța Vintilă revine la Universitatea ”Ovidius”, cu o nouă conferință de excepție

La fix un an de la anterioara vizită la Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) din cadrul Universității „Ovidius”, prilej cu care a conferențiat despre „Modă și lux pe drumul imperiilor în secolele XVII-XIX”, Constanța Vintilă, cercetător științific I la Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, revine joi, 14 martie 2024, la Constanța. De data aceasta pentru a conferenția despre „Dragoste, Rușine, Ură: despre Emoții și Buna Ordine în Țările Române, sec. XVIII-XIX”.Manifestarea va avea loc începând cu ora 12.00, în Sala Senatului din campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1). Conferința va fi urmată de un dialog cu Ovidiu Cristea, cercetător științific I la Institutul de Istorie „N. Iorga” și profesor asociat al Facultății de Istorie și Științe Politice, alături de conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, decanul FISP. Evenimentul cuprinde, la final, o sesiune de autografe.Constanța Vintilă a publicat numeroase volume și studii științiifice, dintre care amintim: „Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească (1750–1860)”, Humanitas, București, 2015; „Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi românești (1780–1860)”, Humanitas, București, 2013 (reeditată în 2023); „În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea”, Humanitas, București, 2004, reeditare în 2011; „Focul amorului: despre dragoste și sexualitate în societatea românească (1750–1830)”, Humanitas, București, 2006 (reeditată în 2023); tradusă în germană cu titlul „Liebesglut: Liebe und Sexualität in der rumänischen Gesellschaft 1750–1830”, Frank & Timme, Berlin, 2011.Constanța Vintilă a câștigat, în premieră pentru România, un proiect European Research Council (ERC), cu titlul: „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe“, în valoare de aproximativ 1,4 milioane euro. În cadrul acestui proiect a fost publicat volumul colectiv „Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI-XIX”. De asemenea, Constanța Vintilă este o prezență constantă în spațiul public, în calitate de editorialist la „Dilema Veche” și consultant istoric la filmul „Aferim”, în regia lui Radu Jude.