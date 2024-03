IULIUS își continuă planul investițional prin proiecte care susțin viitorul orașelor din România. Următoarea destinație, Constanța

Iulius Town Timișoara – proiect mixed-use de regenerare urbană IULIUS

De altfel, numărul total al locurilor de muncă create prin intermediul tuturor proiectelor IULIUS depășește 35.000, incluzând și componentele de retail.

IULIUS este o companie concentrată pe dezvoltarea și administrarea de proiecte de regenerare urbană, cu o experiență de peste 25 de ani în real-estate și cu investiții în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava ce depășesc 1,2 miliarde de euro. Concepute pe formate mixte, care includ grădini urbane, clădiri de birouri premium, zone de shopping și entertainment, dar și cu importante infuzii de capital în infrastructură, proiectele au devenit ancore pentru comunitate și surse de dezvoltare pentru cele patru orașe. Următoarea investiție majoră a companiei va fi făcută la Constanța, orașul în care va ridica cel mai amplu proiect de regenerare urbană al său. Astfel, IULIUS va reda orașului 38 de hectare industriale reconvertite într-un ansamblu mixed-use care să contribuie la calitatea vieții, cu oportunități investiționale, locuri de muncă create și centre de atractivitate socială.Dezvoltările IULIUS merg dincolo de remodelarea peisajului urban, pentru că imprimă valoare locurilor în care sunt realizate și stabilesc standarde pentru o viață sustenabilă generațiilor actuale și celor viitoare. Un exemplu în acest sens este primul ansamblu mixed-use din România, Palas Iași, inaugurat în 2012, ce reprezintă un etalon în acest domeniu și 12 ani mai târziu și care contribuie la crearea de importante oportunități economice și sociale pentru oraș. Cu o investiție de peste 320 milioane de euro, Palas Iași îmbină funcțiuni de retail, office și entertainment, în jurul unei grădini urbane, care a devenit o destinație în sine, pentru comunitatea ieșeană, cea regională, dar și pentru locuitorii din Republica Moldova. Modelul a fost apoi replicat la Timișoara, unde, în 2019, s-a inaugurat Iulius Town, un proiect mixt ambițios, cu o investiție în valoare totală de 442 milioane de euro, care a transformat o zonă urbană nevalorificată, reconectând-o cu orașul.Prin proiectele sale integrate, cu o viziune puternică de a susține creșterea economică, atractivitatea investițională și oportunitățile pentru tineri, huburile creative realizate de IULIUS în trei mari orașe - Iași, Timișoara și Cluj-Napoca - au devenit un reper național. Prin brandul United Business Center, portofoliul a ajuns la 15 clădiri office premium, cu suprafață totală de peste 242.000 mp, în care se regăsesc peste 130 de birouri ale unor companii internaționale din domeniul IT, outsourcing și automotive, în care lucrează aproximativ 25.000 de angajați.Lidere de piață în regiunile în care operează, proiectele dezvoltate de IULIUS oferă experiențe de distracție multiple și reprezintă destinații în care vrei să-ți petreci timpul. Cele 8 proiecte cuprind peste 310.000 mp de retail și prezența a peste 1.000 de branduri internaționale, naționale, producători locali și concepte de entertainment. Prin mixul ce include și parcuri ample, care au și rolul a fi „scenă” pentru evenimente în aer liber, proiectele IULIUS au atras anul trecut peste 70 de milioane de vizite.Proiectele IULIUS nu se remarcă doar prin faptul că integrează funcțiuni diverse, generând valoare prin îmbinarea spațiilor de birouri premium cu zone de retail și de petrecere a timpului liber, ci și prin crearea de spații verzi. Compania a investit peste 18 milioane de euro în grădinile integrate în ansamblurile Palas Iași, Iulius Town Timișora și din proximitatea Iulius Mall Cluj, care au fost amenajate de o echipă formată din peisagiști din Italia și România și care au devenit părți vii din orașe. Sunt parcuri create de la zero, acolo unde spațiile verzi nu existau, și care aduc împreună natura și comunitatea. În aceste parcuri sunt găzduite numeroase evenimente, sportive, creative, culturale și artistice, care completează experiențele oferite de proiectele IULIUS.· Parcurile IULIUS, create de la zeroProiecte ce reconectează comunitatea cu orașulUn alt element care diferențiază proiectele IULIUS este reprezentat de conceptele sustenabile integrate. Acestea sunt certificate conform standardelor pentru clădiri verzi ce includ și investiții în soluții de conectivitate și modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale. Integrarea naturală a proiectelor în oraș este esențială pentru demersuri de o asemenea amploare, care redesenează zone urbane, iar IULIUS și-a asumat investiții consistente pentru soluții de trafic. Deși preponderent pietonale, proiectele includ crearea de infrastructură rutieră, conform strategiilor de dezvoltare locale. Spre exemplu, în plus față de modernizarea și lărgirea străzilor perimetrale proiectelor, la Timișoara a fost realizat un pasaj subteran cu patru benzi, care a întregit un inel de circulație important pentru oraș, la Palas Iași a fost creată o stradă nouă, care tranzitează proiectul, iar la Palas Campus, tot în Iași, s-a inaugurat recent o nouă arteră, care să susțină fluidizarea traficului din zona centrală. În total, compania a investit 170 de milioane de euro în soluții pentru comunitate, de la cele pentru spații verzi până la cele de conectivitate, infrastructură, mobilitate alternativă, amenajarea de piste și peste 1.000 de locuri de parcare pentru biciclete. În plus, sunt amenajate peste 100 de stații de încărcare pentru mașini electrice, iar în clădirile de birouri sunt prevăzute dușuri și vestiare, pentru a încuraja deplasarea cu bicicleta.Constanța – orașul în care se va dezvolta cel mai amplu proiect IULIUSCompania IULIUS continuă dezvoltarea de proiecte de amploare și a făcut primele demersuri pentru a începe în Constanța un proiect de reconversie urbană, care va contribui la creșterea gradului de acoperire a nevoilor comunității locale și regionale și la îmbunătățirea calității vieții, într-un mod sustenabil și responsabil.În acest sens, IULIUS a semnat un parteneriat cu Oil Terminal S.A. pentru valorificarea unui teren de 38 de hectare, inactiv de peste 10 ani și care a găzduit spații de depozitare a produselor petroliere. Investiția companiei, estimată la peste 800 milioane de euro, va fi dezvoltată după conceptul de „oraș de 15 minute”. Demersul va integra o grădină botanică și parc cu funcțiuni de relaxare, sport și entertainment în aer liber, dar și o componentă de birouri, astfel încât să se creeze oportunități investiționale, să susțină retenția tinerelor talente locale și dezvoltarea centrului universitar. Va fi și o destinație pentru shopping și recreere, cu noi concepte de retail și entertainment, fresh market cu producători și antreprenori locali, restaurante, bistrouri și cafenele tematice, dar și funcțiuni culturale și de divertisment, care să asigure posibilități de petrecere a timpului liber într-o manieră calitativă tot timpul anului.