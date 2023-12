Proiectul „Mai implicat, mai integrat!” creşte calitatea vieţii a peste 200 de copii instituţionalizaţi

Proiectul „Mai implicat, mai integrat!”, implementat, anul acesta, de Direcția Generală de Asistență Socială și ProtecțIa Copilului (DGASPC) Constanța, a ajuns la final. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii pentru 238 copii şi tineri instituţionalizaţi şi din comunitate, prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare) şi crearea de parteneriate, în scopul integrării socio-profesionale a acestora.„Pentru a accelera dezinstituţionalizarea și pentru a da posibilitatea copiilor și tinerilor din centrele de plasament să aibă o viață de calitate, este nevoie de sprijin suplimentar în vederea dezvoltării, pe de o parte, a serviciilor alternative la îngrijirea în instituţia clasică (case de tip familial, apartamente, extinderea rețelei de asistență maternală, etc), iar pe de altă parte, a serviciilor comunitare (centre de zi, centre de zi de recuperare) destinate prevenirii separării copilului de părinţi şi reducerii numărului de copii care intră în instituţii”, au precizat angajaţii DGASPC. Aceştia au declarat că obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea unui sistem de informare coordonată între DGASPC Constanța și UAT-uri din județul Constanța, în vederea implementării procesului de dezinstituționalizare, prin derularea unei caravane de conștientizare și semnarea a minimum 15 acorduri de parteneriat cu UAT-uri din județ.În acelaşi timp, s-a urmărit oferirea de servicii integrate în cadrul Centrelor de Zi și a Centrelor de Zi de Recuperare pentru aceşti copii și tineri, dar şi formarea profesională a 110 tineri, în vederea integrării socio-profesionale a acestora. Totodată, se are în vedere şi pregătirea a 110 viitori asistenți maternali, în vederea reducerii riscului de instituționalizare a copiilor integrați din sistemul rezidențial și a celor care provin din familii cu risc de separare. În plus, proiectul la care facem referire urmăreşte oferirea de suport familiilor care sprijină procesul de reintegrare și al familiilor care se află în risc de separare prin activarea și implicarea Structurilor Comunitare Consultative existente la nivel local.