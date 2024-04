Investiţii de peste 140 milioane de dolari programate, anul acesta, la Rafinăria Petromidia

Program ambiţios de investiţii pe 2024 la Rafinăria Petromidia, unitate care aparţine de Grupul KMG International (Rompetrol).Conform raportului publicat de companie, valoarea planificată a investiţiilor totale pentru 2024, la Rafinăria Petromidia şi Rafinăria Vega, este 147,9 milioane de dolari, bugetul fiind împărţit pe mai multe programe:Petromidia: 141.187.058 dolari (Dezvoltare - 6.085.467 dolari; Suport operaţional - 12.613.716; Conformare - 28.786.110; Mentenanţă capitală - 93.701.765);Vega: 6.742.409 (Conformare - 2.644.908; Mentenanță capitală - 4.097.501).Programul de investiții pentru 2024 va fi axat, conform planificării, pe următoarele:- Achiziţionarea de echipamente strategice, dinamice şi statice;- Continuarea programului de proiecte de schimbare a liniilor magistrale de apă de incendiu;- Schimbarea catalizatorilor;- Verificarea echipamentelor şi conductelor conform prescripţiilor ISCIR;- Modernizarea instalaţiilor prin proiecte de îmbunătăţire.Tot în 2024, este programată o revizie generală a Rafinăriei Petromidia, printre cele mai importante lucrări ce vor fi efectuate numărându-se înlocuirea / regenerarea catalizatorilor şi servicii pentru catalizatori, reparații uzuale și inspecții necesare echipamentelor statice / dinamice și conductelor ce nu pot fi efectuate pe durata funcţionarii instalaţiilor etc. Toate acestea au drept obiectiv plusul de siguranţă - zero incidente (accidente suferite de oameni sau daună echipamente), funcţionarea rafinăriei la capacitatea de proiect şi funcţionarea acesteia în condiţii optime între opririle planificate etc.De asemenea, programul „Reabilitatea echipamentelor statice din Rafinărie” are ca obiectiv crearea condițiilor de operare a rafinăriei la capacitatea maximă de țiței procesat, îmbunătățirea procesului tehnologic, eficiență energetică crescută.La rândul său, programul „Înlocuirea conductei magistrale de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor” va continua cu „Reabilitarea conductelor de apă de incendiu” Pachetul 2024 - patru tronsoane cu o lungime totală de 2.111 metri liniari, finalizarea execuţiei lucrărilor fiind preconizată pentru luna decembrie 2025. Lungimea totală a conductelor de apă de incendiu ce vor fi reabilitate în cadrul acestui program este de 38.311 metri, din care 6.756 metri au fost reabilitaţi în perioada 2010-2022.Vizată este şi reînnoirea autorizației ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2023-2024), proiectul constând în respectarea cerințelor legislative privind funcționarea în siguranță a echipamentelor Rafinăriei.Pentru anul 2024, se vor repara capital sau reconstrui următoarele rezervoare:- Un rezervor de distilat hidrofinat în vid, cu o capacitate de 5.000 de metri cubi va fi reconstruit total;- Un rezervor de motorină cu o capacitate de 10.000 de metri cubi cu activități legate de proiectare și execuție planificate a fi realizate în cursul anului 2024, programat să fie finalizat în decembrie 2024;- Un rezervor benzină de distilare atmosferică, cu o capacitate de 5.000 de metri cubi.A fost pregătit şi un pachet de măsuri de siguranţă pentru instalaţiile de hidrofinare din Rafinăria Petromidia.Obiectivele proiectului constau în dezvoltarea şi implementarea unui pachet de măsuri pentru creşterea siguranţei operaţionale în punctele de separare dintre secţiile de înaltă şi joasă presiune aferente instalaţiilor de hidrofinare din Rafinăria Petromidia. Proiectul se va finaliza în iulie 2025.Rompetrol Rafinare urmărește obținerea unui randament de 85,85% pentru produse albe (carburanți), iar structura de produse propusă arată un total de 2,19 milioane de tone de motorine și 1,34 milioane de tone de benzine care vor ieși de pe porțile rafinăriei Petromidia.În ceea ce privește strategia de vânzări, „compania va urma creşterea vânzărilor față de anul trecut pentru benzină și motorină în România cu 4% și diminuarea pe piața externă cu 7%, cu o rată medie lunară a vânzărilor de produse finite de 283 de mii de tone pe piața internă și 105 mii de tone pe piața externă”, arată Rompetrol Rafinare.Per total, pentru toate produsele care sunt obținute în cele două rafinării (Petromidia și Vega), fie că vorbim de carburanți, polimeri, solvenți, bitum, cocs sau alte produse auxiliare, Rompetrol Rafinare a estimat că trei sferturi - 74%, vor ajunge pe piața din România, unde este unul dintre cei mai mari furnizori de carburanți, dar și unde are multe parteneriate pentru livrare de produse, către companii din agricultură, transport, construcții sau industrie alimentară.Nivelul de producție din acest an va fi susținut, spune Rompetrol Rafinare în documentele oficiale, prin aducerea de țiței kazah, așa cum a obișnuit în ultimii ani. De altfel, ponderea de țiței kazah ar urma să fie de circa 75% din total - aproape 3 milioane de tone fiind țiței KEBCO și aproape 600 de mii de tone fiind țiței CPC, ambele sortimente extrase din câmpurile petrolifere kazahe.