Primăria Ovidiu a finalizat construcţia unei capele mortuare în cimitirul ortodox nou

Reprezentanţii administraţiei publice locale din oraşul Ovidiu au finalizat lucrările de construcție pentru capela mortuară a orașului, situată în cimitirul ortodox nou. Acest proiect cu destinație socială, realizat din bugetul local, va fi folosit de către parohiile din Ovidiu, Poiana și Culmea, punând la dispoziție cu titlu gratuit un spațiu special amenajat pentru priveghi, bucătărie modernă, complet utilată cu aparatură electrocasnică și veselă, sală de servit masa pentru 60 persoane, dotată cu mobilier și grupuri sanitare.Capela are o suprafață construită totală de 225 mp și este compusă din: spațiu priveghi, sală de mese, bucătărie, spații multifuncționale, cameră tehnică și holuri de acces. În exterior a fost realizată aleea pietonală și auto, au fost plantați copaci decorativi și gazon, a fost montat mobilier urban și a fost construit un lumânărar.Sfințirea capelei va avea loc joi, 4 aprilie 2024, începând cu ora 12:00, în prezența I.P.S Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și a preoților din toate parohiile de pe raza UAT Ovidiu.„Am început construcția acestui proiect anul trecut, din bugetul propriu, iar în acest an am finalizat lucrarea, ne-am ocupat de partea de dotări interioare, amenajarea curții și a spațiilor verzi. Prin această investiție, venim în sprijinul locuitorilor ce trec prin momente dificile, fiind totul pus la dispoziție gratuit”, a declarat George Scupra, primarul orașului Ovidiu.