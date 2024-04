Cuget Liber a avut dreptate! Mihai Lupu candidează la șefia CJC din partea PUSL. "Familia mea politică m-a trădat și m-a mințit!"

"Voi candida la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa din partea PUSL. Am luat această decizie pentru că vreau să continui proiectele pentru judeţul Constanţa. Doctrina acestui partid se apropie de opţiunile mele politici. Avem multe puncte în comun. Familia mea politică m-a trădat și m-a mințit! Cei în care am avut încredere, cei care ar fi trebuit să mă sprijine pentru că împărtășesc aceleași valori și viziune mi-au întors spatele mie și, mai grav, au întors spatele județului Constanța.

Am fost victima unui joc murdar de putere, unde loialitatea și competența au fost sacrificate pe altarul intereselor meschine ale partidelor mari. PNL-ul m-a abandonat pentru că nu am fost o marionetă și nici un yesman, iar PSD-ul a demonstrat că nu s-a schimbat deloc în ultimii ani și face în continuare jocuri pe sub masă în funcție de interese de grup și de moment. Prezentarea candidaților la cârciumă este cea mai bună dovadă că ciolanul este tot ce contează pentru social democrații de la Constanța.



Este revoltător să văd cum politicienii trădează încrederea oamenilor în scopul de a-și urmări propriile interese. Nu mai pot privi pasiv cum jocurile murdare ale politicii locale sunt jucate pe spinarea cetățenilor noștri, ignorându-ne nevoile și aspirațiile.



Mă alătur Partidului Umanist Social Liberal (#PUSL), un partid care îmbrățișează valorile sincerității, integrității și loialității. Împreună cu acești oameni curajoși, am de gând să lupt pentru o administrație responsabilă, transparentă și orientată către binele comunității noastre.



Candidatura mea la alegerile din 9 iunie reprezintă un angajament ferm față de voi, cetățenii județului Constanța. Vom continua proiectele începute și vom accesa noi fonduri pentru dezvoltarea județului cu responsabilitate, pe termen lung.



Schimbăm regulile jocului și să redăm puterea oamenilor! Adevărata putere stă în curajul de a rămâne verticali în fața adversităților și de a ne uni forțele pentru un viitor mai bun!", a transmis Mihai Lupu pentru Cuget Liber.













De asemenea şi preşedintele PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, a vorbit pentru ziarul nostru despre acest pas.

"A fost o atracţie reciprocă. Avem programe electorale de dezvoltare asemănătoare. Sunt concepte de gândire care pun omul înaintea clasei politice şi înaintea partidului. Bineînţeles că politică fără partid nu se poate, dar noi socotim că omul trebuie să fie în primul rând preţuit. Contează foarte mult realizările partidului. Înainte de toate a fost o atracţie reciprocă. Plecăm de la faptul că suntem umanişti, pragmatici, punem omul în mijlocul lucrurilor şi nu ne ascundem după tradiţii politice. PUSL are nevoie de orice om cu bună intenţie băgat în deviza onoare, demnitate şi curaj. Oricine este binevenit. Cu cât omul respectiv are valoare mai mare în societate, cu atât este mai bine", a declarat şi Florentin Chiforeanu.







Informaţia a fost confirmată de actualul preşedinte al CJC, Mihai Lupu. Astfel, Gihan Eserghep, candidat din partea PUSL la Primăria Constanţa va face echipă cu Mihai Lupu.