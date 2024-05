Semiran Abdurefi şi-a depus oficial candidatura la Primăria Mangalia. „Suntem uniţi, puternici şi încrezători”

USR Mangalia a depus oficial la Biroul Electoral de Circumscripţie lista de candidaturi pentru Primăria şi Consiliul Local Mangalia.Astfel, pentru funcţia de primar va candida Semiran Abdurefi care este totodată şi consilier judeţean în Constanţa din partea USR. Ea a prezentat în spaţiul public componenţa echipei pe care o are şi cu care speră să obţină cât mai multe locuri în cadrul Consiliului Local Mangalia.Semiran Abdurefi, pe lângă funcţia de consilier judeţean, este specializată şi în sănătate publică, acolo unde deţine postul de asistent. Ceilalţi consilieri care se află pe listă sunt: Lucian Vişa (inginer), Emanuel Popescu (inginer navigaţie şi transport maritim), Leonard Nicolăină (comandant de cursă lungă), Angela Marinescu (inginer horticol), Corneliu Vîrvărei (supervizor electric), Bogdan Ştefănescu (inginer), Liliana Gheorghe (contabil-referent HR), Cristina Şerban (contabil), Alexandru Sărăcin (psiholog) şi Ion Temerel (electromecanic).„Aceştia sunt o parte dintre colegii mei, iar cei mai mulți sunt în USR încă din prima zi de când s-a constituit filiala USR Mangalia, în 2018. Am plecat la drum cu acești oameni, fără să fi cunoscut pe vreunul dinainte, ne-au unit nu prieteniile ori interesele personale, ci dorința de a demonstra că politica este, de fapt, despre și pentru comunitate, că oamenii merită să fie reprezentați de politicieni care respectă niște principii, au o viziune, dorința și putința de a munci. Am arătat în toţi aceşti ani de când suntem în USR, că politica poate şi trebuie să însemne corectitudine, perseverență și tărie de caracter. Nu ne-am vândut, nu am trădat, am fost consecvenți și muncitori. Sperăm să ne creditați cu încrederea voastră, căci doar noi, cei din USR, nu v-am zăpăcit de cap cu diverse tertipuri pe care celelalte partide le practică. Noi ne-am văzut de proiectele noastre, ne-am luptat pentru Comorova, pentru taluz, Goldterm, acolo unde am făcut sesizare la Curtea de Conturi, am venit cu ajutoare pentru refugiaţii ucraineni, am sesizat Curtea de Conturi pentru terenurile din pădure şi înstrăinarea tuturor terenurilor din domeniul public al municipalității, am trimis DNA în primărie, am contestat HCL 134 şi am câștigat în instanță, am scos șandramaua din fața muzeului de istorie, am sesizat Apele Române cu privire la colmatarea lacului Herghelie, am depus proiect împădurire, proiect care a fost refuzat de primar şi multe altele. S-a încercat, în decursul timpului, infiltrarea filialei cu membri special veniţi pentru a crea discuții, neînţelegeri. Am rezistat şi suntem mai uniți, mai puternici, mai încrezători. Vom rezista şi pe viitor. Suntem rezilienți şi avem curaj”, a transmis Semiran Abdurefi.