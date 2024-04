Marian Cruşoveanu vine în sprijinul producătorilor locali. „Nu trebuie să le punem piedici”

Deputatul liberal Marian Cruşoveanu, din Constanța, care este totodată şi secretarul general al filialei PNL de la malul mării, a explicat pentru Cuget Liber că a colaborat cu alţi deputaţi din ţară şi au propus împreună un proiect de lege care să vină în ajutorul comercianţilor care vor să îşi amplaseze punctele de desfacere în zona drumurilor.Marian Cruşoveanu spune că aceştia plătesc taxe foarte mari care îi împiedică din ce în ce mai des să îşi desfăşoare activitatea. Aşadar, parlamentarul constănțean este de părere că aceste taxe ar trebui exonerate.„În colaborare cu alți 36 de colegi deputați din PNL, am propus un proiect de lege pentru a completa articolul 76 din Legea Cooperativelor Agricole nr. 566/2004. Scopul acestui demers legislativ este să exonereze tarifele pentru amplasarea și/sau accesul în zona drumurilor, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare. Am susținut acest proiect de lege cu obiectivul de a încuraja activitățile asociative ale producătorilor locali (de legume, fructe, lapte etc.) și de a facilita accesul produselor lor către consumatorii finali. În conformitate cu legislația actuală, tarifele ridicate pentru acest serviciu de amplasare și acces în zona drumurilor reprezintă o piedică în calea dezvoltării cooperativelor.Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat și se află, în prezent, în etapa de raportare la comisiile permanente ale Camerei Deputaților”, a declarat Marian Cruşoveanu.Marian Cruşoveanu: „Am intrat în Schengen şi acest lucru este remarcabil”Totodată, liberalul constănțean a vorbit şi despre intrarea României în spaţiul Schengen. Deputatul vede acest lucru ca pe o victorie şi este de părere că după această decizie, în România, vor apărea mai mulţi investitori. De asemenea, el mai spune că este un mare avantaj pentru călătorii care vor să se deplaseze în alte ţări din Europa. Odată cu intrarea în spaţiul Schengen aceştia nu vor mai trebui să se justifice din mai multe puncte de vedere, aşa cum s-a întâmplat până în prezent.„România a aderat la Spațiul Schengen. Acest moment reprezintă o confirmare a angajamentului nostru față de valorile europene și o recunoaștere a locului nostru în familia europeană. Prin intrarea în acest club select, județul Constanța are acum șansa de a deveni o poartă importanta de acces către Europa, atât pentru persoane, cât și pentru mărfuri, ceea ce va stimula creșterea și prosperitatea în regiune. Acest progres va atrage mai multe investiții, consolidând statutul Constanței ca un centru regional pentru afaceri și comerț. Când privim în urmă, la cele trei decenii de la Revoluție, observăm cu uimire cât de mult s-au schimbat lucrurile. De la cozile interminabile și nopțile petrecute în fața ambasadelor din București, la obținerea dreptului de a călători liber pe întreg teritoriul european, fără a fi nevoie să justificăm scopul sau durata călătoriei, această evoluție este cu adevărat remarcabilă”, a mai spus Marian Cruşoveanu.