Senatorul Remus Negoi: „Am propus eliminarea salariilor deosebit de mari ale celor care conduc ASF-ul”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a făcut publică agenda sa cu realizările din ultimele două săptămâni, în calitate de parlamentar al României. Acesta a avut mai multe intervenţii în Plenul Senatului cu privire la o serie de legi.„Activitatea mea din ultimele două săptămâni a fost atât în Parlament, în plenul Senatului şi în comisiile din care fac parte, cât şi în teritoriu, unde am stat de vorbă cu oamenii pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă.Sunt senator de Constanţa şi, din acest motiv, pun problemele constănţenilor pe primul plan. Am avut mai multe intervenţii în şedinţele de plen ale Senatului pe marginea iniţiativelor legislative aflate în dezbatere. Am votat pentru Legea 120/2024, care prevede desemnarea BNR ca autoritate competentă în domeniul securizării pentru entităţile aflate sub supravegherea sa, în locul ASFF, care şi-a dovedit ineficienţa. Am propus să votăm şi pentru eliminarea salariilor deosebit de mari ale celor care conduc ASF-ul şi care au dovedit că habar n-au cum să gestioneze domeniul asigurărilor.Am avut o intervenţie referitoare la Legea 74/2024 care vrea să vină în sprijinul persoanelor din localităţile mici şi prevede înfiinţarea a câte două farmacii comunitare indiferent de numărul de locuitori. Am explicat faptul că iniţiativa nu poate fi pusă în practică, pentru că este incompletă şi nu prevede cine face aceste farmacii şi ce statut vor avea”, a transmis Remus Negoi.Senatorul a adus în discuţie şi problema ambulanţelor care nu mai sunt scutite de taxa de drum, ceea ce ar putea reprezenta o adevărată problemă pentru sistemul medical.„Am susținut în Senat inițiativa colegului meu, deputatul Adrian Wiener, care prevede interzicerea oricărei forme de presiune sau condiționare de către personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare publice pentru a determina pacientul să recurgă la servicii medicale in unități sanitare private și încadrarea acestui demers ca abatere disciplinară.O altă problemă care priveşte sistemul medical este cea a ambulanţelor private care nu mai sunt scutite de la plata taxei de drum începând cu data de 11 martie, în condiţiile în care ambulanţele deţinute de autorităţi sau entităţi publice sunt exceptate în continuare de la plata rovinietei. I-am adresat o interpelare în Senat ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe acest subiect şi l-am întrebat ce motive au stat la baza eliminării acestor scutiri doar pentru ambulanţele private.O interpelare i-am adresat şi ministrului Agriculturii, Florin Ionuţ Barnu, cu privire la folosirea în agricultură a unor substanţe interzise de UE. Utilizarea acestora a fost aprobată anul trecut de Ministerul Agriculturii în beneficiul a cinci organizaţii de fermieri mari fără consultarea apicultorilor sau a societăţii civile, direct afectaţi de efectele acestor substanţe”, a mai spus Negoi.Nu în ultimul rând, Remus Negoi a luat parte la mai multe întâlniri cu locuitorii oraşului Constanţa şi a stat de vorbă cu aceştia despre problemele pe care le au.„Pe plan local am participat, alături de colegii mei din USR Constanţa, la întâlniri cu locuitorii din oraş şi am luat parte la o acţiune prin care am adus în atenţie problemele reale cu care se confruntă constănţenii zi de zi pe străzile din oraş, pline de gropi, praf și sensuri unice montate fără niciun sens.În acelaşi timp, am susţinut audienţe la cabinetul parlamentar, unde cetăţenii pot veni să discutăm despre problemele pe care le au şi să găsim împreună soluţii pentru rezolvarea acestora”, a concluzionat Remus Negoi.