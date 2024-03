Florin Chelaru supraveghează atent lucrările la noua şcoală din Năvodari

Administraţia locală din oraşul Năvodari se ocupă de unităţile de învăţământ din localitate, mai exact de reabilitarea acestora.Totodată, în Năvodari se construieşte o şcoală nouă, de la zero, iar lucrările sunt avansate.Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, a transmis prin intermediul paginii sale oficiale de Facebook că a mers personal pe teren pentru a vedea în ce stadiu sunt lucrările şi cât de repede avansează construcţia.„Împreună cu doamna director al Școlii nr.3 și alte cadre didactice am fost astăzi (n.r. marţi) pe șantierul de lucrări al noii clădiri unde va fi mutată unitatea de învățământ! Am discutat despre aspecte practice și organizatorice privind desfășurarea activității în noua Școală nr.3!Lucrările avansează, se muncește la finisajele interioare de la etajele 2 și 3, parterul și etajul 1 sunt aproape finalizate”, a transmis Florin Chelaru.