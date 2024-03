Stelian Ion şi Bogdan Bola, întâlnire cu tinerii din Constanţa

Deputatul USR din Constanţa, Stelian Ion, se situează de partea tinerilor din oraşul de la malul mării.Din acest motiv, Stelian Ion, împreună cu colegul său din Alianţa Dreapta Unită, Bogdan Bola, s-a întâlnit cu mai mulţi tineri din oraş pentru a discuta despre problemele şi nevoile acestora.Anunţul a fost făcut chiar de către deputat pe pagina sa oficială de Facebook.„Tinerii vor un viitor aici, acasă, în Constanța. Și e datoria noastră să-l oferim, pentru că noi, părinții și bunicii lor, am creat această lume în care ei nu se simt, întotdeauna, valorizați, așa cum merită.Zilele acestea, alături de colegul de Alianță, Bogdan Bola, am dezbătut cu tinerii așteptările lor de la viitorul primar. Ne-am bucurat să aflăm că vor să rămână, pentru că orașul are un potențial extraordinar.Ce facem să împlinim acest potențial pe care politicienii din ultimii 20 de ani, ce se cred stăpânii Constanței, l-au ignorat? Am auzit multe idei, multe soluții și am descoperit că tinerii sunt mult mai pragmatici și nu se lasă păcăliți cu populisme și vorbe deșarte.În primul rând, trebuie să investim în educație, în școli, dar și în activități extracuriculare, astfel încât fiecare copil să fie stimulat, să-și descopere calitățile și abilitățile și să-și facă un drum în viață.Constanța nu mai are voie să piardă niciun tânăr cu potențial și mă voi asigura de acest lucru. Le-am spus și lor că angajamentul meu este o educație de calitate.Vreau să fac din Constanța un loc unde fiecare tânăr are o șansă reală să își urmeze visurile și să se dezvolte pe toate planurile. Să trăim într-un oraș în care tinerii să contribuie la schimbările pe care le vrem.Și știți ce? Sunt convins că putem face asta împreună. Mă voi consulta cu tinerii asupra proiectelor orașului, să ne asigurăm că acestea satisfac nevoile și așteptările lor și că administrația oferă soluții moderne.Le mulțumesc tuturor celor care au venit la întâlnire! Este important să rămânem în contact și să continuăm să lucrăm împreună pentru viitor”, a transmis Stelian Ion.