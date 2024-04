De la reciclare la podium. Povestea din spatele proiectului „Revivre", al elevilor de la Colegiul „Eminescu”

În cadrul programului Săptămâna Verde, elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Constanța au dat frâu liber creativității, inițiind proiectul „Revivre". Un proiect care a avut ca scop transformarea materialelor reciclabile în piese vestimentare de neuitat. Proiectul demaratnu este doar o simplă prezentare de modă, este o declarație puternică în favoarea sustenabilității și a responsabilității ecologice.Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” au luat inițiativa de a realiza un proiect de fashion design, dar nu pentru a realiza obiecte de vestimentație obișnuite, ci pentru a da o nouă viață materialelor abandonate. Această abordare nu numai că deschide drumul către practici de consum responsabil, dar demonstrează si potențialul imens ce zace în creativitatea neexploatata a tinerilor. Fiecare piesă vestimentară din cadrul acestei prezentări spune o poveste unică, o poveste a transformării și a speranței.Dincolo de frumusețea estetica a creațiilor, prezentarea de modă „Revivre" a constituit o inițiativă menită să sensibilizeze comunitatea școlară asupra importanței reciclării. Elevii au petrecut săptămâni întregi colectând și selectând atent materiale reciclabile, de la reviste vechi, hârtie, haine vechi, rămășițe textile, până la pungi de plastic, pentru a le transforma in outfit-uri spectaculoase. Scena a devenit astfel nu doar un podium de moda, ci un manifest viu al potențialului reciclării.Pe lângă aspectul estetic impresionant „Revivre" are un impact profund atât ecologic, cât și educațional. Prin implicarea directă în acest proiect, elevii au avut ocazia să înțeleagă la un nivel practic importanța reciclării și reutilizării. Astfel, au fost stimulați să gândească în mod critic despre impactul pe care fiecare dintre noi îl are asupra mediului. Acest proiect a oferit nu doar o platforma de exprimare creativă, ci și o lecție de viață, arătând că moda și sustenabilitatea pot merge mână în mână.