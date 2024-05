Ultimul modul al acestui an școlar începe miercuri, 8 mai

Elevii se vor întoarce în bănci pentru ultimul modul al acestui an școlar de miercuri, 8 mai, urmând să intre în vacanța de vară vineri, 21 iunie.Există, însă, și câteva excepții. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024.Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024.În acest ultim modul sunt prevăzute și Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a după cum urmează:· clasa a II-a: 13 mai – Limbă și comunicare – scris – Limba română; 13 mai – Limbă și comunicare – scris Limba maternă; 14 mai – Limbă și comunicare – citit – Limba română; 15 mai – Limbă și comunicare – citit – Limba maternă; 16 mai – Matematică și Științe ale naturii; 17 mai – Limbă și comunicare – scris-citit – Limba română pentru minoritățile naționale· clasa a IV-a: 21 mai – Limba Română; 22 mai – Matematică; 23 mai – Limba maternăclasa a VI-a: 28 mai – Limbă și comunicare; 29 mai – Matematică și Științe ale naturii.